Secundaria en crisis: estudiantes sin lugar para estudiar

Escuela 161 Cipolletti.png Los alumnos figuran inscriptos en la Escuela Secundaria 161, pero ésta se encuentra con la obra sin finalizar. Gentileza

Según indicó, inicialmente eran 120 chicos los que se encontraban en esta situación. De ellos, 60 lograron ser reubicados en el SRN 120, pero los restantes fueron asignados a la escuela 161, un establecimiento que ni siquiera está terminado. “No está el espacio físico. Si ingresan a la página del Gobierno van a ver que la escuela no existe, no está el edificio”, remarcó David.

Frente a este panorama, la solución que plantea el Ministerio de Educación es que los alumnos sean trasladados a la escuela primaria Nº 293 en horario vespertino, de 16:30 a 21:30. “Hay chicos que van a inglés, que hacen deporte, que tienen una vida fuera del ámbito educativo y les cortás todo”, señaló con indignación.

El malestar de los padres también se ve potenciado por la falta de respuesta de las autoridades municipales y provinciales. “No puedo entender cómo el intendente, el Gobernador (Alberto Weretilneck), la ministra de Educación (Patricia Campos), no digan que de todas las escuelas de Cipolletti no pueden acomodar a 60 chicos o facilitarnos un salón o un lugar para que puedan tener acceso a la educación”, sostuvo David.

Padres escuela secundaria cipolletti.png Los padres rechazan el horario vespertino para los ingresantes de primer año de secundaria. Alejo Maimo

Desde Educación citaron a los padres

Los padres fueron citados ayer a la escuela 293 para presentarles el plan educativo, pero allí se encontraron con una situación insólita: “La directora, profesores, portero, secretarios, están todos, pero no está el edificio”, denunció a lo que agregó que nunca presentan al equipo directivo previo al inicio formal de las clases.

Desde Educación argumentan que hicieron lo posible para evitar el horario vespertino, pero la directiva ministerial es que los chicos sean reubicados en esa escuela. “La única alternativa que nos dan es ponernos un transporte de educación que lleve a los chicos, pero todos sabemos que cuando ese colectivo entre a barrios complicados, va a entrar la primera semana, la segunda y después los va a empezar a dejar”, alertó el padre.

En busca de respuestas, los afectados solicitaron una reunión con el Intendente, quien finalmente los recibirá el próximo martes a las 13 horas junto con Beatriz Constantinidis, referente del Consejo Escolar en Cipolletti. Sin embargo, los tiempos apremian: “Si nosotros hasta hoy no confirmamos el banco, nuestros hijos se quedan sin año lectivo, sin escuela y sin banco”, advirtió.

Los padres insisten en que su reclamo no es por la institución en sí, sino por las condiciones en las que se pretende que estudien sus hijos: “No estamos en contra de que los manden a cualquier lugar, pero que sea en una escuela secundaria, en el horario de la mañana, como corresponde. No en un horario vespertino”.

También remarcan que los padres de los alumnos de la escuela primaria 293 tampoco están de acuerdo con la situación, ya que implicaría mezclar a los niños más pequeños con adolescentes en una misma institución.

El principal pedido de los padres es claro: “No al horario vespertino para nuestros chicos que tienen sus actividades extraescolares. El problema nuestro es el horario y la falta de control y seguridad que habrá en ese horario”.

Cabe mencionar, que el inicio de las clases está programado para el 5 de marzo en Río Negro, por lo que esta situación agrava la situación y plantea el interrogante sobre los estudiantes que pueden llegar a quedar fuera de la escolarización.