Se conocieron los resultados de la autopsia al adolescente hallado muerto en Costa Sur

El examen confirmó que lo asesinaron. Hubo dos allanamientos y demoraron a dos personas por averiguación de antecedentes.

El adolescente de Costa Sur , cuyo cuerpo fue encontrado el sábado por la madrugada tendido en una calle del barrio, fue asesinado de un golpe en la cabeza efectuado con un “objeto duro y romo”.

Así lo confirmó el informe preliminar de la autopsia realizada por el cuerpo forense en la morgue de General Roca.

El hecho generó una gran conmoción en el sector aledaño a la costa del río Neuquén, donde trascendieron distintas hipótesis acerca de los sucedido que tienen como común denominador el posible ajuste de cuentas o un linchamiento fatal.

Costa Sur cipolletti hombre sin vida Un hombre joven fue hallado sin vida en el barrio Costa Sur de Cipolletti. Alejo Maimo

Se inició una investigación que recayó en el fiscal Martín Pezzetta, quien ordenó diversas medidas que se realizaron durante toda la jornada del sábado.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que se realizaron dos allanamientos y se tomaron cerca de 20 declaraciones testimoniales, en su mayoría de vecinos del barrio donde ocurrieron los hechos.

Además se registró la demora de dos personas por averiguación de antecedentes, aunque se desconoce si siguen vinculadas a la causa.

No se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

Cámaras lo captan deambulando de madrugada

El cuerpo del menor fue hallado por vecinos minutos después de las 5:15, por lo que dieron aviso a la Policía.

Efectivos de la Comisaría Cuarta concurrieron al lugar y se encontraron con el cuerpo tendido en la vía pública, por lo que de inmediato solicitaron la presencia del personal de emergencias médicas del SIARME.

Sin embargo pese a la rápida intervención, el joven que ya no presentaba signos vitales.

Habitantes del barrio relataron haber visto al joven deambulando por la zona alrededor de las 3:30 de la madrugada. Esa información también fue registrada en cámaras de seguridad privadas que captaron su paso, aunque aún resta determinar qué ocurrió entre ese momento y el hallazgo del cuerpo dos horas más tarde.

La escena generó fuerte conmoción entre los vecinos, quienes se encontraron con un importante despliegue de móviles policiales, cintas de seguridad y agentes trabajando en el lugar durante toda la mañana. La principal arteria de Costa Sur permaneció cortada, lo que aumentó la sensación de incertidumbre en torno a lo sucedido.

La hipótesis del linchamiento

En las redes sociales hubo distintas manifestaciones de vecinos del barrio por lo ocurrido.

Una versión que circuló con mayor insistencia indica que posiblemente la víctima fue agredida durante un robo, dado que tendría antecedentes por hechos delictivos. Hay comentarios que afirman que estaba identificado por sus andanzas.

La hipótesis de que pudo haber sido atacado en represalia por hechos cometidos en el sector es una de las líneas de la investigación. Supuestamente lo habrían encontrado en el interior de un inmueble (o arriba de un techo).

Los testimonios e indicios recabados por los investigadores, como imágenes de cámaras de seguridad y peritajes efectuados en el sector ayudarían a aportar información acerca de los sucedido y dilucidar quien fue el autor del golpe que le provocó la muerte.