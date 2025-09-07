Misterio: encontraron el cuerpo de un joven junto a una moto y su tio sigue desaparecido

Un hombre y su sobrino mayor salieron en moto después de cenar. Salieron de un boliche y no los vieron más. La moto y un cuerpo aparecieron una zona rural.

El cuerpo sin vida de un joven encontraron este domingo en una zona rural ubicada en la zona de 3 Puentes , un sector rural ubicado entre Ingeniero Huergo y General Enrique Godoy.

Además del cuerpo también encontraron una motocicleta, porque lo que se presume que es uno de los dos jóvenes familiares entre si, que habían desaparecido durante la madrugada, cuando ambos habían salido a un local bailable de Huergo.

Milton García y Santiago Obreque

“Extraoficialmente hasta las 15:50 en el sector conocido como los Tres Puentes, donde trabaja Personal Policial, Bomberos Voluntarios, de Salud y del Gabinete de Criminalística se dió con el cuerpo de uno de los jóvenes a unos cien metros de dónde habría ocurrido el lamentable accidente de los motociclistas”, informó radio Slogan de Villa Regina.

El operativo de búsqueda continuaba en la zona rural y se había centralizado en el canal de riego, donde apareció el cuerpo.

Salieron en moto después de cenar

Los familiares habían manifestado que ambos muchachos habían cenado en otra casa, y cerca de las 3 de la madrugada fueron escuchados salir juntos. Posteriormente, un trabajador de un local cercano confirmó que estuvieron allí y que luego se retiraron, informó ANRoca. Según averiguaciones, más tarde se habrían dirigido hacia un local bailable en Ingeniero Huergo a bordo de una moto Honda Titan 150 cc color azul.

La policía realizó rastrillajes en distintos sectores de la ruta y alrededores, y la Fiscalía a cargo del Dr. Polantinos dispuso activar el protocolo de búsqueda de personas.

Dolor en las redes sociales

Ni bien se conoció la trágica noticia, en las redes sociales aparecieron innumerables mensajes expresando el dolor que había causado y brindando un acompañamiento a la familia.