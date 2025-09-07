Volvieron a condenar a peligroso delincuente experto en fugas y estafas

Raúl Esteban Maureira cumplía 14 años de prisión por diversos delitos. Gozaba de libertad asistida y atacó a balazos a un vecino en Tres Luces. Tiene un extenso historial delictivo.

El Diablo Moureira fue condenado por un ataque a tiros en Tres Luces. Cumplía una condena de 14 años y gozaba de libertad asistida.

Una manchas más en su nutrido prontuario inscribió Raúl Esteban Maureira , apodado El Diablo, un temible malviviente que cumplía una pena de 14 años y 4 meses de prisión por diversos delitos y que, mientras gozaba de un régimen de libertad asistida , hirió a un hombre gravemente de un balazo y luego escapó tras arrancarse la pulsera electrónica que lo monitoreaba.

Ese hecho ocurrió la tarde del 24 de febrero del año pasado en Tres Luces , el barrio cipoleño ubicado a continuación de Puente 83, donde vivía Maureira y también la víctima.

Después del ataque anduvo prófugo y nada se sabía de él, hasta que en enero de este año cayó en Allen de la manera más insólita: paseaba por el predio de la Fiesta Nacional de la Pera y un policía lo reconoció. Pese a que corrió en un intento por desaparecer, lograron recapturarlo. El operativo fue celebrado hasta por el gobernador Alberto Weretilneck en un posteo en el que incluyó su foto.

Maureira fue imputado por “lesiones graves agravadas por la utilización de un arma de fuego en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra” y continuó nuevamente tras las rejas.

La causa tuvo continuidad días atrás en un audiencia en la que el fiscal Martín Pezzetta anunció que había consensuado con el abogado defensor Miguel Ángel Díaz Ceballos, cerrar el caso en un juicio abreviado, en el que el acusado debía necesariamente admitir su culpa.

El acuerdo establecía imponerle una pena de 4 años y 6 meses de cumplimiento obligatorio y mantener la reincidencia, a la que se le deberá unificar -en una próxima audiencia- la sentencia de 14 años y 4 meses resuelta en 2017 también surgida por la totalización de hechos. Mientras que también tiene otras dos causas pendientes en otra Circunscripción Judicial, informó Pezzetta.

El Fiscal remarcó que la propuesta había surgido tras arduas deliberaciones mantenidas en la Defensa. Recordó que antes del Control de Acusación -instancia previa al juicio- había hecho un ofrecimiento de acuerdo pleno, pero no prosperó.

Posteriormente el defensor Ceballos hizo un nuevo ofrecimiento con el aval de su defendido, el que que fue aceptado por la víctima, por lo que se le dio curso.

El tribunal integrado por Alejandra Berenguer, María Florencia Caruso y Julio Sueldo lo avalaron y dictaron la condena en los términos conversados por las partes.

Salvaje ataque a tiros

La tarde del 24 de febrero del año pasado, el Diablo Maureira y otro hombre no identificado fueron hasta la casa de Nelson Hernández, vecino del barrio Tres Luces, donde eran vecinos.

Andaban en un Renault Clío gris. Al llegar Maureira se bajó portando un arma de puño considerada de guerra y efectuó varios disparos hacia el interior del domicilio. Uno de los balazos impactó en la pierna derecha de la víctima, provocándole la fractura expuesta de la tibia.

El agresor escapó en el auto hacia Fernández Oro y se deshizo de la tobillera que tenía colocada, dado que estaba cumpliendo los 14 años de prisión y gozaba de salidas transitorias.

Los testigos en la causa coincidieron en señalar que ambos hombres tenían fuertes diferencias que se habían agravado en los días previos.

Un extenso prontuario

La historia delictiva de Maureira, que tiene cerca de 40 años es extensa. Protagonizó diversos golpes delictivos y fugas en toda la región y es considerado peligroso.

En 2015 se había escapado del Penal de Viedma y recapturado en el Alto Valle. Quedó preso en el Penal 2 de Roca y en una salida transitoria no volvió. En ese interín protagonizó un robo. Lo atraparon en Roca con 300 mil pesos, una suma importante en aquel momento.

Desde su lugar de detención también realizó estafas telefónicas, pero fue descubierto y le agravaron la condena. Entre las víctimas hubo vecinos de Cipolletti y uno de esos hechos pudo ser llevado a juicio y condenarlo.

Desde su celda contactó vía telefónica a un hombre ligado al negocio de las grúas y le pidió un auxilio para la zona del Valle Medio. Después, siguió su actuación comunicándose con el hijo del dueño de la grúa y asegurándole que lo tenía secuestrado.

La situación fue denunciada a la Policía y se decidió tenderle una trampa: un cómplice fue a la Isla Jordán a retirar el dinero del rescate y cumplió con su objetivo a medias. Se fugó, pero el sobre que llevaba sólo tenía papeles. Tras rastrear las llamadas, se comprobó que provenían del penal de General Roca.

Maureira volvió al banquillo y lo sentenciaron a 6 años. Se le unificaron las penas anteriores-entre ellas una por violencia de género- y se le impuso un castigo de 14 años. El fallo fue confirmado por el STJ en el 2016. Tiempo después fue autorizado nuevamente a gozar de salidas monitoreadas. En una de esas protagonizó el ataque a balazos en Tres Luces.