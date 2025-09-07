Otro descenso, clasificados y eliminados: así está la tabla del Federal A

En la penúltima fecha de la segunda fase pasó de todo, tanto en la zona Campeonato como en la Reválida.

Con la mayoría de los partidos disputados este domingo, se cerró la anteúltima fecha de la segunda fase del Federal A . Tanto en la zona Campeonato como en la Reválida hubo varias definiciones, mientras que algunos equipos todavía tienen cosas por resolver el próximo fin de semana.

En la zona Campeonato A, Deportivo Rincón está con chances de entrar entre los cuatro primeros que pelearán por el primer ascenso y entre los cinco que irán a la Copa Argentina.

Después de perder con Villa Mitre por 1 a 0 en Bahía Blanca, en el adelanto, lo mejor para el León es que depende de sí mismo para lograr su objetivos. En la última, será local de Costa Brava, que este domingo cumplió con la lógica al derrotar 2-0 a Kimberley de Mar del Plata.

Tras un gran semestre inicial, Cipo cerró una segunda fase para el olvido, ya que con el empate sin goles ante Atenas en Río Cuarto ya no tiene chances de entrar ente los primeros cinco, pese a que le falta un partido con Olimpo en La Visera.

Ciudad Bolívar se impuso 3 a 2 con otra destacada actuación de Cristian Rubiano. El árbitro cobró dos penales muy dudosos para el local le anuló mal un gol a Argentino de Monte Maíz, resultado que determinó el "1" para Bolívar en el grupo.

tabla de posiciones federal a 7 de septiembre

En la la zona Campeonato B, se consolidaron tres clasificaciones a cuartos y a la Copa Argentina. En el clásico de "la cuenca lechera", que tuvo un gran marco de público en el "Nuevo Monumental", Atlético Rafaela derrotó 2 a 1 a 9 de Julio y logró ambos objetivos.

Rafaela comparte la punta y las dos metas cumplidas con Sportivo Belgrano de San Francisco, que goleó 4 a 1 a Sarmiento de La Banda en el interior cordobés. Además, San Martín de Formosa también logró lo propio con el 2-0 sobre Gimnasia de Chivilcoy.

En el restante, Juventud Antoniana (8) sacó un punto ante Douglas Haig (1) en Pergamino y podría llegar a la Copa Argentina si supera a Sarmiento (10). Gimnasia de Concepción del Uruguay (11), que tuvo fecha libre, por ahora está logrando los dos objetivos pero los tiene que defender en la última.

tabla zona campeonato B

Sol de Mayo y Germinal, comprometidos con el descenso

En la zona A de la Reválida, las malas campañas de Sol de Mayo y Germinal son muy evidentes. Ambos sufrieron duras derrotas que los obligan a sumar en la fecha de cierre.

El equipo de Viedma fue vapuleado 4 a 0 por Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi, mientras que Germinal cayó 2 a 0 ante Estudiantes en San Luis, en un partido donde si el local no ganaba, descendía.

Con el regreso de Duilio Botella como DT, Santamarina de Tandil logró un triunfo vital ante Huracán Las Heras, en Mendoza, por 2 a 1.

Guillermo Brown de Puerto Madryn ratificó su levantada en la Reválida, ya que mantuvo la categoría, es único puntero y se clasificó a los cruces por el segundo ascenso.

REVÁLIDA 7 SEPTIEMBRE TABLA

Su escolta es San Martín de Mendoza, que derrotó al ya descendido Gutiérrez de la misma provincia, por 2 a 0.

Como Estudiantes divide distinto, en caso de ganar en la última en Tandil podría mandar al descenso a Sol o a Germinal. En Viedma, el local recibirá a San Martín de Mendoza y en Rawson el anfitrión hará lo propio ante Círculo.

tabla descenso zona B reválida

El tercero en bajar de categoría

En la zona B de la Reválida, Ben Hur de Rafaela cayó 3 a 1 con Sportivo Las Parejas y mientras que Gimnasia de Concepción del Uruguay derrotó a Defensores de Villa Ramallo. Esta combinación determinó que el conjunto rafaelino sea el tercero de los cuatro descensos estipulados para la vigente temporada.

El otro que ya había bajado hace un par de fechas es Crucero del Norte, que perdió 3 a 2 con Sarmiento de Resistencia, uno de los dos que ya se metió en los cruces junto con Boca Unidos. Este último fue goleado por Sol de América de Formosa 3-0, mientras que Mitre de Posadas derrotó 2-1 a El Linqueño en el partido restante.

De cara a la última fecha, quedan tres boletos para clasificar y cinco postulantes: Las Parejas, Mitre, Sol de América, El Linqueño y Gimnasia (CdU).