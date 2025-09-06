Viajaba sola y un depravado se sentó al lado: ¿Qué pasó en la terminal de Catriel?

El micro que se dirigía de Neuquén , donde subió el hombre, a San Juan y estuvo detenido luego de un grave episodio. Cómo terminó esta película de terror.

Una dramática situación vivió una pasajera de un micro de larga distancia que denunció que un sujeto intentó acosarla en la noche del viernes en pleno viaje. Ocurrió cerca de las 22 en la terminal de ómnibus de la localidad de Catriel, cuando los choferes de la empresa Cata informaron al responsable de la terminal quien dio aviso a la policía.

Según se supo, el micro hacía la línea Neuquén-San Juan. El sujeto habría abordado en la terminal neuquina con destino a La Pampa y en el trayecto hacia Catriel comenzó con insinuaciones e intentos de manoseo hacia una mujer que viajaba sola.

La víctima puso en alerta al asistente de a bordo y se siguió el protocolo que se activa en estos casos. Esto derivó en la rápida presencia policial y se armó un revuelo importante en la terminal de la vecina ciudad.

micro catriel El micro había partido de Neuquén rumbo a San Juan.

Finalmente, según consigna el portal local Catriel 25, el hombre quedó detenido y alojado en el calabozo de la Comisaría 9°. Ahora deberá afrontar los cargos judiciales y se expone a una importante pena.

Empresarios de turismo de Catriel, contra las cuerdas

A propósito de transporte y de Catriel, esta semana esa ciudad fue noticia porque el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien representa a un grupo de turistas que quedó varado en Escocia y denunció que fueron estafados por la empresa de viajes Target de Catriel, anunció que pedirá la detención de sus dos responsables, los hermanos Liliana Beatriz Silva y Sergio Nibaldo Silva.

El profesional junto a tres de las damnificadas de Villa Regina, Laura Veronise, Carolina Apis y Estela Cucaresse se presentó este lunes en la sede del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti, donde se reunieron con el fiscal Jefe Gustavo Herrera y su equipo de colaboradores.

“Fue una reunión muy fructífera que se extendió durante más de dos horas”, destacó Hertzriken Velasco luego del encuentro. Sostuvo que avanzaron en clarificar “algunas cuestiones relacionadas” a la causa judicial que fue reactivada luego de que apelaran una resolución de la fiscal Adjunta Marcela Marchetti, quien definió pasarla a archivo al considerar que no habían cometido delito, sino un incumplimiento contractual.

Con el nuevo escenario y las pruebas agregadas recientemente al expediente, el abogado sostuvo que estarían en condiciones para que en los próximos días se realice la audiencia de formulación de cargos a los hermanos acusados.

Además agregó que en esa instancia pedirá la prisión preventiva de los hermanos, porque temen que escapen ante el avance de la investigación.

“Vamos a explicitar la necesidad de peticionar para estas personas por la cantidad de hechos y el peligro de fuga”, enfatizó.