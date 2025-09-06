El recuerdo del boliche Zakoga que revivió escalofriante leyenda urbana

“Les dejo una foto de Zakoga, el boliche cipoleño de décadas pasadas restaurada a través de la inteligencia artificial, gracias Alejandro”, posteó días pasados el popular colega Miguel Angel Parra sin imaginar que su recuerdo podría refrescar una histórica leyenda urbana que se inició en ese emblemático recinto bailable.

Fue en verdad el vecino Gustavo B. S. quien tomó la imagen de Parrita y la publicó en el grupo Cipolletti de Ayer junto a un picante y tenebroso comentario.

“Cuenta la leyenda urbana que una vez fue una chica a bailar a Zakoga y hubo alguien que bailó, tomó unos tragos, café, hubo una mancha y hasta tuvieron sexo... La llevaba a su casa, lo hizo parar en la puerta del cementerio a las 6 de la mañana del domingo y atravesó la puerta caminando.... Dicen que era la hija del gerente de un banco. ¿Qué saben de esta leyenda Urbana?”, instaló el tema, un ¿mito? que dio qué hablar a distintas generaciones de cipoleños y por lo visto se mantiene vigente.

Embed

Su posteo recibió numerosos comentarios, algunos avalando aquella estremecedora conjetura y otros bajándole el pulgar: “La contaron miles de veces... Pero sería una de tantas historias paranormales. También decían en esa historia que la chica se había manchado una prenda con café y que se la olvidó en el auto del muchacho. Y el domingo a la tarde averiguó dónde vivía ella. Al llevar la prenda manchada de café a su casa, los padres le dijeron que era de ella la prenda pero que había fallecido hace unos años”, escribió otro miembro de ese grupo de Facebook.

“Yo era pibe en ese tiempo y así fue la leyenda… Era tal cual la cuentas, nunca supe si fue o no pero salía muchas veces a los boliches bailables y todos la conocían”, acotó un muchacho en medio del misterio generalizado.

“Interesante historia de terror. Yo tenia 10 años en los 80 cuando la escuché por primera vez. Con los años descubrí que también pasó en México y otros países y lugares... Si fue cierto o no, no lo sé. Pero si sé que sembró el terror por los territorios que se contó. Yo creo en Jesucristo, pero como conocedor del tema espiritual sé que pueden pasar y manifestarse muchas cosas que no tienen una explicación al menos científica... Solo en lo religioso podríamos aventurarnos a decir con seguridad que son manifestaciones demoníacas y que aunque muchos no crean, el mal y las brujas y demás entes espirituales”, publicó otro aferrándose a sus creencias.

Distintas versiones sobre la escalofriante leyenda urbana

También hubo quienes se lo tomaron con humor: “Eso pasaba cuando te pegabas terrible pedo y al otro día ni sabías lo que pasó y con dolor de cabeza”.

Aparecieron en tanto, otras versiones del presunto hecho paranormal. “El chico la fue a buscar a la casa donde la dejó y cuando lo atendieron los dueños él les contó lo de la noche con la chica y ellos dijeron '¿te estás burlando de nosotros?, nuestra hija murió hace mucho tiempo'. Pero el chico juraba por su vida lo que había pasado esa noche en el boliche y les contó lo de la mancha en el vestido. Los padres decían que no, el pibe que sí, discusión va y viene, deciden ir al cementerio. Ella descansaba en nicho, los papás ingresaron junto al chico y él sereno, abrieron el cajón y la chica estaba ahí pero con su vestido manchado… Tanto los padres como el muchachp tenían razón…”, consideró otro en un escalofriante relato.

“Opino que esa historia la han adaptado como a mil escenarios”, descreditó los rumores a la vez una mujer. ¿Y vos qué pensás? Creer o reventar.