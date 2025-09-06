¡Atención! Este domingo cortan la luz en Cipolletti

Edersa anunció una serie de cortes programados del suministro energético en diversos sectores de Cipolletti. Enterate por dónde y a qué hora.

El domingo 7 de septiembre, Edersa cortará la energía por horas en Cipolletti.

Este domingo, varios sectores de Cipolletti se verán afectados por cortes programados de energía eléctrica debido a tareas de poda preventiva y vinculación de nuevos usuarios a la red de media tensión , informó la distribuidora Edersa. Las labores se llevarán adelante en distintos puntos estratégicos de la ciudad y demandarán interrupciones del servicio en horarios diferenciados.

El primer corte se extenderá de 9:00 a 13:00 y alcanzará un amplio sector comprendido por:

En esta franja también quedarán alcanzados puntos clave como planta ARSA, empresa Tres Ases, supermercado La Anónima, estación Puma, Boschi, Bonafide, Panadería Nehuen y la ACA, entre otros. Además, se verán afectados los barrios Capellán, sector este de Manzanar, Villa Alicia y Santa Clara.

En paralelo, de 8:30 a 11:30, el corte comprenderá a los edificios Cipolletti, Potenza e Italia 460, así como al cuadrante de calles Irigoyen, Brentana, Alem y Sarmiento.

EDERSA cipolletti (1) Desde la mañana y hasta el mediodía, no hará energía eléctrica en varios sectores de la ciudad. Archivo

Recomendaciones para los vecinos

Desde Edersa remarcaron que estos trabajos resultan imprescindibles para mejorar la calidad, previsibilidad y seguridad del servicio eléctrico, en una zona de la ciudad que concentra gran demanda residencial y comercial.

La distribuidora pidió a los vecinos tomar las medidas de seguridad necesarias durante el tiempo de las interrupciones, desconectando equipos eléctricos sensibles y evitando riesgos que puedan derivarse de la falta de suministro.

En este sentido, se sugiere a los usuarios que organicen con anticipación el uso de electrodomésticos, especialmente en hogares que cuentan con equipamiento de conservación de alimentos, equipos médicos domiciliarios o sistemas de calefacción eléctricos.

edersa Una serie de trabajos e inversiones se desarrollan en localidades del Alto Valle para mejorar el servicio. Gentileza

Plan de obras en la ciudad

Las tareas forman parte del plan de mantenimiento y expansión que la empresa lleva adelante en Cipolletti y otras ciudades del Alto Valle, con el objetivo de acompañar el crecimiento urbano y garantizar un servicio confiable en el mediano y largo plazo.

En los últimos meses, se reforzaron trabajos de mantenimiento preventivo en líneas de media tensión, poda programada y ampliación de la red para nuevas conexiones domiciliarias e industriales, en articulación con el municipio y con organismos provinciales de control.

Control EDERSA y EPRE cipolletti.png Técnicos de EDERSA y el EPRE recorrer los barrios cipoleños. Gentileza

Energía prepaga: prueba piloto en el barrio 10 de Enero

Al margen de los cortes programados, Cipolletti será escenario de una iniciativa inédita en Río Negro: la implementación de medidores eléctricos prepagos.

El plan se pondrá en marcha en el barrio 10 de Enero, donde 90 familias accederán a una conexión eléctrica formal, segura y continua, con obras que incluyen red de baja y media tensión, un transformador de 200 kVA y alumbrado público LED.

El sistema funcionará de manera similar a la facturación prepaga de los teléfonos celulares: cada usuario podrá cargar saldo de forma virtual, conocer su consumo en tiempo real y administrar su gasto energético.

luz 10 de eenero El barrio 10 de enero de Cipolletti es el primero en iniciar la prueba piloto. Gentileza

El responsable comercial de Edersa en Cipolletti, Pablo Luciani, señaló que se trata de “un gran desafío, porque es la primera vez que se aplica este modelo en la provincia”. El plazo estimado para la finalización de la obra es de dos meses, ya que el trazado de redes requirió ingeniería especial debido a la irregularidad de los lotes.

Con esta medida, el barrio 10 de Enero se suma a otros sectores de la ciudad ya alcanzados por el Programa de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), como El Espejo, Martín Fierro, Los Sauces y La Ribera. Actualmente, equipos de trabajo avanzan también en Puente Santa Mónica (Las Perlas) y en los barrios Obrero A y Obrero B.

El PASE, impulsado por el Gobierno provincial y Edersa bajo supervisión del EPRE, busca garantizar el derecho a la energía segura y accesible, articulando esfuerzos con los municipios y beneficiando a cientos de familias que hasta ahora dependían de conexiones precarias.