¡Atención! Este domingo cortan la luz en Cipolletti
Edersa anunció una serie de cortes programados del suministro energético en diversos sectores de Cipolletti. Enterate por dónde y a qué hora.
Este domingo, varios sectores de Cipolletti se verán afectados por cortes programados de energía eléctrica debido a tareas de poda preventiva y vinculación de nuevos usuarios a la red de media tensión, informó la distribuidora Edersa. Las labores se llevarán adelante en distintos puntos estratégicos de la ciudad y demandarán interrupciones del servicio en horarios diferenciados.
El primer corte se extenderá de 9:00 a 13:00 y alcanzará un amplio sector comprendido por:
Te puede interesar...
- Calle Tres Arroyos, entre Lisandro de La Torre y Toschi.
- Toschi, entre General Paz y Ruta 22.
- Estado de Israel, entre Tres Arroyos y Ruta 22.
- Las Heras, entre Toschi y Paso de los Libres.
En esta franja también quedarán alcanzados puntos clave como planta ARSA, empresa Tres Ases, supermercado La Anónima, estación Puma, Boschi, Bonafide, Panadería Nehuen y la ACA, entre otros. Además, se verán afectados los barrios Capellán, sector este de Manzanar, Villa Alicia y Santa Clara.
En paralelo, de 8:30 a 11:30, el corte comprenderá a los edificios Cipolletti, Potenza e Italia 460, así como al cuadrante de calles Irigoyen, Brentana, Alem y Sarmiento.
Recomendaciones para los vecinos
Desde Edersa remarcaron que estos trabajos resultan imprescindibles para mejorar la calidad, previsibilidad y seguridad del servicio eléctrico, en una zona de la ciudad que concentra gran demanda residencial y comercial.
La distribuidora pidió a los vecinos tomar las medidas de seguridad necesarias durante el tiempo de las interrupciones, desconectando equipos eléctricos sensibles y evitando riesgos que puedan derivarse de la falta de suministro.
En este sentido, se sugiere a los usuarios que organicen con anticipación el uso de electrodomésticos, especialmente en hogares que cuentan con equipamiento de conservación de alimentos, equipos médicos domiciliarios o sistemas de calefacción eléctricos.
Plan de obras en la ciudad
Las tareas forman parte del plan de mantenimiento y expansión que la empresa lleva adelante en Cipolletti y otras ciudades del Alto Valle, con el objetivo de acompañar el crecimiento urbano y garantizar un servicio confiable en el mediano y largo plazo.
En los últimos meses, se reforzaron trabajos de mantenimiento preventivo en líneas de media tensión, poda programada y ampliación de la red para nuevas conexiones domiciliarias e industriales, en articulación con el municipio y con organismos provinciales de control.
Energía prepaga: prueba piloto en el barrio 10 de Enero
Al margen de los cortes programados, Cipolletti será escenario de una iniciativa inédita en Río Negro: la implementación de medidores eléctricos prepagos.
El plan se pondrá en marcha en el barrio 10 de Enero, donde 90 familias accederán a una conexión eléctrica formal, segura y continua, con obras que incluyen red de baja y media tensión, un transformador de 200 kVA y alumbrado público LED.
El sistema funcionará de manera similar a la facturación prepaga de los teléfonos celulares: cada usuario podrá cargar saldo de forma virtual, conocer su consumo en tiempo real y administrar su gasto energético.
El responsable comercial de Edersa en Cipolletti, Pablo Luciani, señaló que se trata de “un gran desafío, porque es la primera vez que se aplica este modelo en la provincia”. El plazo estimado para la finalización de la obra es de dos meses, ya que el trazado de redes requirió ingeniería especial debido a la irregularidad de los lotes.
Con esta medida, el barrio 10 de Enero se suma a otros sectores de la ciudad ya alcanzados por el Programa de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), como El Espejo, Martín Fierro, Los Sauces y La Ribera. Actualmente, equipos de trabajo avanzan también en Puente Santa Mónica (Las Perlas) y en los barrios Obrero A y Obrero B.
El PASE, impulsado por el Gobierno provincial y Edersa bajo supervisión del EPRE, busca garantizar el derecho a la energía segura y accesible, articulando esfuerzos con los municipios y beneficiando a cientos de familias que hasta ahora dependían de conexiones precarias.
Leé más
Cipolletti, ante una última oportunidad contra Atenas en Río Cuarto
Muerte de un adolescente de 17 años en Cipolletti: investigan un "ajuste de cuentas"
¿Cipolletti dejó atrás la tormenta Santa Rosa?: así estará el tiempo este fin de semana
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario