Muerte de un adolescente de 17 años en Cipolletti: investigan si fue por un "ajuste de cuentas"

El joven fue encontrado en el barrio Costa Sur en inmediaciones del centro comunitario. Vecinos aseguraron que pertenece al ámbito delictivo.

Fiscalía dispuso las medidas iniciales, entre ellas la autopsia a cargo del Cuerpo de Investigación Forense, con el objetivo de establecer la causa y circunstancias de la muerte.

Esta madrugada un hecho fatal conmocionó al barrio de Costa Sur de Cipolletti con el hallazgo de un cuerpo sin vida alrededor de las 5 de la mañana . El Ministerio Público Fiscal informó que la persona que estaba tendida en la vía pública era un adolescente de 17 años.

Referentes del Ministerio Público Fiscal encabezan la investigación y se hicieron presentes en el barrio Costa Sur, en inmediaciones del salón comunitario que bordea el margen del río Neuquén para resguardar la zona, realizar las tareas de relevamiento de pruebas y ordenar la autopsia.

La acusación pública dispuso las primeras medidas, que incluyeron la autopsia a cargo del Cuerpo de Investigación Forense con el objetivo de establecer la causa y las circunstancias de la muerte . Además se acordonó y resguardó la zona para el levantamiento de pruebas.

Costa Sur cipolletti hombre sin vida Un adolescente de 17 años fue hallado sin vida en el barrio Costa Sur de Cipolletti. Alejo Maimo

El posible ajuste de cuentas

El joven fue hallado en la vía pública sin signos vitales alrededor de las 5:15 de la mañana. Según los vecinos, el joven tendría el apodo “Potrillo” y pertenecía al ámbito delictivo. Por lo que no se descarta que el motivo de la muerte haya sido por un ajuste de cuentas.

Los vecinos fueron los que dieron aviso a la Policía por un cuerpo que se encontraba tendido en la vía pública. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Cuarta constataron la situación y solicitaron rápidamente la presencia del personal de emergencias médicas del SIARME. Pese a la rápida intervención, los profesionales confirmaron que el adolescente ya no tenía signos vitales.

Los agentes de Criminalística trabajaron en el lugar hasta pasadas las 9 de la mañana. Los peritos llevaron adelante tareas de relevamiento y toma de muestras, mientras el sector permanecía vallado y con el tránsito restringido.

Costa Sur cipolletti hombre sin vida (1) El cuerpo sin vida fue hallado en inmediaciones del centro comunitario de Barrio Costa Sur de Cipolletti. Alejo Maimo

Fuentes policiales consultadas por LM Cipolletti señalaron que, por el momento, no se brindarán precisiones sobre la identidad del adolescente ni sobre las circunstancias que provocaron el deceso, dado que la causa se encuentra “en etapa de investigación”.

El adolescente fue captado por cámaras antes de su muerte

Vecinos del barrio relataron haber visto al joven caminando por la zona cerca de las 3:30 de la madrugada. Ese registro también fue captado por cámaras de seguridad privadas, aunque aún falta establecer qué ocurrió entre ese momento y el posterior hallazgo del cuerpo.

La escena impactó fuertemente a los vecinos, que presenciaron un amplio despliegue de móviles policiales, cintas de seguridad y agentes trabajando durante la mañana. El corte se desarrolló en la arteria principal de Costa Sur lo que reforzó la sensación de incertidumbre de la comunidad.

El Ministerio Público Fiscal aguarda los resultados de la autopsia para avanzar en la investigación y determinar si existió la participación de terceros. En paralelo, la Policía continúa con la toma de testimonios de vecinos y familiares del adolescentes, además del análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona.