Dos valientes mujeres y un polémico debate en redes por el trabajo pesado en las Chacras

En medio de las heladas y a primera hora, ellas están poniendo el hombro para salir adelante. Patricia y Miriam, en boca de todos. Reconocimiento y polémica.

Todos hablan de ellas. Algunos las citan como ejemplo de esfuerzo, otros de lo que se debe evitar laboralmente hablando. A pesar del intenso frío de los últimos días, Patricia y Miriam comienzan su jornada al amanecer en las chacra de Allen . Recolectan podos, una tarea dura pero esencial para preparar las chacras del Alto Valle.

El diario de Allen dio a conocer la historia de ambas y las mujeres recibieron cientos de mensajes de felicitaciones de parte de los vecinos, aunque también hubo varias opiniones que llaman a la reflexión: ¿Es vida? ¿Se justifica dejar alma y cuerpo en un trabajo? ¿Se puede crecer en la chacra o hay que buscar otros caminos?.

Se armó el debate caliente en redes

“Trabajé en las chacras hasta los 17 años, durísimos días de frío y también de calor, ya a esa edad me di cuenta que debía hacer otra cosa donde te pagarán más y no sufra tanto frío o calor. Entré a los 17 a la Armada Argentina, hoy ya hace 34 años y no me arrepiento, me pagan más y me retiro dentro de 6 meses con 52 años, siempre aconsejo que busquen nuevos horizontes, la chacra no te da nada, solo sobrevivir y no disfrutas de la vida”, reflexionó el usuario Adrián, quizá sin imaginar que desataría un gran y polémico debate desde su experiencia.

“No siempre todos tienen la misma oportunidad, mirá si no hubiera gente para hacer esa tarea no habría mundo, cada cual con su cada que. Y juntar podos o fruta del suelo no es deshonra es una manera honesta de ganarse la vida, si no existieran esa gente que hace su trabajo, usted no tendría que comer”, le salió al cruce otro lector. siempre vía facebook.

“Es un trabajo rudo para salir del paso...mis hermanos y yo estudiamos y somos profesionales jubilados”, escribió otro vecino avalando aquella opinión inicial que disparó la polémica.

“A veces no hay otras oportunidades para llevar el pan a la mesa... Y es un hermoso trabajo, no me quejo solo hice un comentario. Lo felicito a usted por lo que ha logrado... Y felicito aquellas personas que siguen en esa tarea y no es humillación, es no vivir del estado, que esté bien”, se metió en la discusión otra persona.

“Alguien tiene que hacer el trabajo duro. Millones de héctareas abandonadas en Argentina pero todos quieren estar cómodos ya nadie quiere hacer el trabajo duro. El peón rural tendría que ser el mejor pagado y no tendríamos tantos vagos en este país”, acotó otro.

“Existe el conformismo... No saben hacer nada y no hacen nada para superarse. Coincido totalmente. Excelente elección la tuya, la vida que vivimos es totalmente nuestra elección”, lo alentó un seguidor más al vecino que instaló con su mirada el tema. Y así muchos mensajes más.

Y vos, ¿qué opinás?