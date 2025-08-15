El novedoso servicio de transporte conducido por mujeres en Catriel

El nuevo servicio de taxis funciona en la terminal de ómnibus de la ciudad rionegrina. Los detalles de la innovadora apuesta.

En las últimas horas se oficializó un novedoso emprendimiento de transportes en la ciudad de Catriel . Se trata de la inauguración de “Greys”, el nuevo servicio de taxis conducidos exclusivamente por mujeres que funciona en la terminal de ómnibus.

El emprendimiento surgió a partir de la innovadora visión de Valeria Gutiérrez que confió en la oportunidad de trabajo , en la demanda latente para este tipo de servicio y en la necesidad de garantizar un traslado seguro.

Esta iniciativa abre oportunidades de empleo para más de veinte mujeres que se desempeñarán como conductoras y operadoras de base. Además del servicio de transporte de pasajeros que funcionará las 24 horas , también ofrece el traslado de mascotas, compras y de encomiendas .

Taxi de Mujeres

La original propuesta no solo recibió elogios de la comunidad y los deseos de un exitoso desarrollo del emprendimiento, sino que también recibió la visita de la intendenta Daniela Salzotto.

“Felicitando una iniciativa que genera empleo genuino y abre nuevos caminos para las mujeres al volante” expresó la intendenta.

Este servicio que funciona desde hace más de un año, se consolidó como una oportunidad para romper los tabúes y fortalecer las oportunidades laborales para las mujeres de Catriel.

El hecho de que las mujeres accedan a trabajos históricamente realizados por hombres, constituye la apertura a nuevas habilidades y una transformación de las oportunidades laborales que ofrece el mercado.

Cumplió su sueño de ser conductora de camiones

Agustina Maure soñó durante toda su vida manejar camiones, pero cuando pasaron 35 años cumplió su sueño: convertirse en chofer profesional de camiones con acoplados. Si bien la pasión por los vehículos de gran porte la tuvo toda su vida, fue recién en el 2020 que decidió cumplir su meta.

En el 2021 sacó el turno para obtener la licencia de conducir categoría E, que habilita la conducción de camiones con uno o más remolques y/o articulaciones, pero lo tuvo que posponer porque se venía algo mejor.

agustina-saco-la-licencia-conducir-categoria-e-manejo-profecional-camiones-9jpg.jpg Agustina se convirtió en camionera profesional y una de las mejores del país.

En el medio se anotó en el programa “Conductoras” de la empresa Scania, que tiene el objetivo de reducir la brecha de género que existe en la industria del transporte. Quedó seleccionada entre más de 1.000 mujeres que se inscribieron y fue una de las 12 becadas del país para obtener la capacitación profesional en Buenos Aires, que culminó el pasado 8 de marzo. El 29 de marzo obtuvo su licencia en la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON).

El Programa de Scania para reducir la desigualdad

El programa “Conductoras” de Scania se realizó este año por segunda vez, tras ser lanzado en 2019. Consta de una capacitación profesional que otorga la habilitación para poder manejar camiones, semirremolques, acoplados y articulados, en Argentina y en otros países del mundo.

camionera Ganadoras de la capacitación "Conductoras" de Scania.

Y aunque la brecha en el mundo laboral está marcada, el interés de las mujeres en la temática demuestra ser amplia: en la primera edición del programa se anotaron 800 mujeres y, en la segunda, casi 1.100. Luego de pasar por un examen, sólo 12 en cada edición fueron seleccionadas y becadas para participar del programa. La parte más difícil llega después: conseguir efectivamente un trabajo. Agustina ya "tiró currículums" y no piensa dedicarse a otra cosa.

“Fue fantástico encontrarse con un grupo de gente donde una pueda expresar su pasión así, abiertamente, y sin estar pensando en el comentario del otro. Pero sobre todo compartir la pasión: ver un camión y decir ‘¡qué hermoso que sos!’. El camión es algo fantástico” concluyó Maure.