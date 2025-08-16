Qué dice el pronóstico para Cipolletti para el resto del fin de semana largo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas agradables en el Alto Valle, que contrastan con el frío en la cordillera. Todos los datos.

El fin de semana se presenta con un clima similar a los últimos días en Cipolletti y sus alrededores , con temperaturas máximas que podrían llegar a los 15 grados centígrados. La jornada del sábado transcurrirá con un cielo mayormente nublado, mientras que el domingo se prevé que la temperatura se mantenga con una máxima de 15 °C.

Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalla que el sábado por la mañana el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura de 8 grados. Por la tarde, se espera que el cielo esté parcialmente nublado y la temperatura suba hasta los 15 grados, la máxima prevista para el día. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán con cielo parcialmente nublado y una temperatura que descenderá a 10 grados.

En tanto, para el domingo, las perspectivas indican que la temperatura mínima será de 5 grados y la máxima de 15, manteniéndose en un rango similar al del sábado, lo que consolida un fin de semana con condiciones agradables en la zona.

La semana entrante, de lunes a viernes, la temperatura máxima se mantendrá en valores relativamente altos para la época del año. Se esperan temperaturas máximas de 17 °C el lunes y 18 °C el martes.

Cómo será el tiempo en las ciudades turísticas de la cordillera

A diferencia del Alto Valle, en las localidades de la cordillera el panorama climático presenta condiciones más típicas del invierno.

En Bariloche se esperan temperaturas que no superarán los 12 grados centígrados. Este sábado amaneció con temperaturas bajo cero y la máxima prevista será de 12°C. En la ciudad se desarrolla la fiesta de la nieve por lo que, al menos, hay satisfacción porque no se esperan lluvias.

El domingo, en tanto, el principal centro turístico de la Patagonia amanecerá con algunas gotas y luego pasará el día cubierto de nubes. La temperatura máxima prevista es de 12°C.

De acuerdo a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en San Martín de los Andes, el sábado se espera un día con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 8 °C durante el día, con vientos del noroeste de 9 km/h. Durante la noche, el cielo estará cubierto, la temperatura bajará a 2 °C. El domingo, el día se presentará cubierto con una máxima de 5 °C, mientras que la noche la temperatura descenderá a -3 °C.

En Caviahue, la jornada del sábado mostrará un cielo parcialmente nublado durante el día, con una temperatura de 7 °C . Por la noche, la temperatura descenderá a -5 °C. Para el domingo, se espera un cielo mayormente cubierto con una máxima de 7 °C.

Caviahue

Finalmente, en Villa Pehuenia, el sábado el cielo estará parcialmente nublado con una temperatura máxima de 10 °C y vientos leves del sector sur. Por la noche, el cielo estará cubierto, la temperatura descenderá a 3 °C. El domingo, el día será mayormente cubierto con una máxima de 12 °C.