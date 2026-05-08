Recitales, teatro y peñas: qué hacer este fin de semana en Cipolletti

Cipolletti ofrece un fin de semana cargado de propuestas culturales para todos los gustos: música sinfónica, jazz, humor y folclore en distintos escenarios. Conocé días, horarios y valores de cada espectáculo.

El segundo fin de semana de mayo llega con una nutrida agenda cultural en Cipolletti , con propuestas que abarcan desde la música sinfónica hasta el humor, el jazz y el folclore. Durante tres días, distintos escenarios de la ciudad ofrecerán espectáculos para todos los gustos, con artistas locales, regionales y figuras de proyección nacional.

La actividad comenzará este viernes 8 con una de las propuestas más destacadas: la presentación de la Orquesta Filarmónica de Río Negro en el Complejo Cultural Cipolletti. El concierto, previsto para las 21, contará con la participación de la directora invitada Alejandra Urrutia y el flautista solista Leonardo Spelzini.

El repertorio propone un recorrido por obras de compositores latinoamericanos y europeos como Mariela Paz, André Jolivet, Darío Duarte, Elsa Calcagno y Ottorino Respighi. La entrada será gratuita y podrá retirarse en boletería.

En paralelo, el jazz tendrá su espacio con la presentación de la Sureña Jazz Band en La Caja Mágica Teatro, también a las 21. La banda celebrará una nueva etapa con formación renovada y el regreso de uno de sus fundadores, Guillermo Lancelotti, junto a Sergio Ianni. El show incluirá clásicos del swing y el dixieland, además de nuevos arreglos. Las entradas tienen un valor de $30 mil.

orquestaaa Filarmónica de Río Negro.

Sábado: humor, cuerdas y folclore

El sábado 9 la agenda se intensifica con múltiples opciones. En La Caja Mágica Teatro, a las 21, el comediante e influencer Marcelo Zeta presentará su unipersonal “El coleccionista de risas”. Se trata de un espectáculo de 60 minutos que combina humor, anécdotas y personajes en un formato pensado para toda la familia. Las entradas cuestan desde $23.500.

A la misma hora, el Complejo Cultural Cipolletti será escenario de “Ave Fénix ”, un cuarteto de cuerdas que propone romper con los moldes tradicionales del género. Bajo la dirección musical de Manuel Wirzt, el grupo fusiona estilos que van del pop y el rock a la música electrónica y de cine. Integrado por Valter Izzo, Javier Kase, Pablo Raffo y Nicolás String, el espectáculo tiene entradas a $40 mil.

E.C.P LA CAJA MAGICA (1) El auditorio de La Caja Mágica, uno de los escenarios para recibir shows este fin de semana. Estefania Petrella

El folclore también tendrá su lugar con el ciclo “Canta y baila en el RA”, que se desarrollará en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel (Toschi y Tres Arroyos). Desde las 21, Antonio Martínez ofrecerá un show pensado para compartir canciones y tradiciones en un ambiente festivo. La entrada tiene un valor de $10 mil.

Domingo: cierre a puro folclore y energía

El domingo 10 la agenda mantiene el protagonismo musical. En el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel, a las 21, se realizará el “Recital Peñero” con Pily Verón. La propuesta invita a revivir el espíritu de las peñas, con guitarras, canto colectivo y un clima de encuentro. Las entradas cuestan $10 mil.

Por su parte, el Complejo Cultural Cipolletti recibirá desde las 20 a Chechelos, un dúo que viene ganando reconocimiento por su particular fusión de folclore y estilos contemporáneos. El espectáculo promete una experiencia cargada de emoción y energía, con entradas anticipadas a $30 mil y $35 mil en puerta.