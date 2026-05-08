Cipolletti triplica sus cámaras de vigilancia con tecnología de punta

El sistema de monitoreo en la ciudad se amplía con la instalación de 170 nuevas cámaras de vigilancia en tiempo real. ¿Dónde se ubican?

El sistema de seguridad de Cipolletti atraviesa una transformación profunda. El equipo de ALTEC y Río Negro Emergencias avanza en la instalación de 170 nuevas cámaras de videovigilancia distribuidas estratégicamente en diferentes barrios de la ciudad, todas monitoreadas en tiempo real a través de la central de emergencias del 911 . El objetivo es prevenir, detectar delitos, y responder con mayor rapidez ante emergencias de distinta naturaleza.

El salto es significativo. La ciudad pasó de contar con 60 cámaras a un sistema que, una vez completado, sumará 170 puntos de monitoreo. Al momento, ya se encuentran instaladas casi 100 unidades, lo que representa un avance concreto en el cronograma de trabajo que se viene ejecutando semana a semana.

Durante la presente semana, los equipos de trabajo colocaron cámaras en las intersecciones de Primeros Pobladores y Colombia, Primeros Pobladores e Illia, y Santa Cruz y Buenos Aires. La agenda de instalación continúa con nuevos puntos que incluyen:

Roca y Miguel Ángel Muñoz

25 de Mayo e Yrigoyen

Yrigoyen y Sarmiento

General Paz y Paso de los Libres

Arturo Illia y Primeros Pobladores

Bolivia y Primeros Pobladores

La elección de cada ubicación responde a criterios de densidad poblacional, historial delictivo y cobertura de zonas de tránsito frecuente, garantizando una red de monitoreo integral para el conjunto de la ciudad.

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Tres tipos de tecnología: fija, domo y lectora de patentes

El sistema no se limita a las cámaras convencionales. La red integra equipos de tres tipos: cámaras fijas, domos y dispositivos LPR (lectoras de patentes), cada uno con funciones específicas que se complementan entre sí para potenciar la capacidad de respuesta del Estado.

Las cámaras LPR formarán parte del denominado Anillo Digital Provincial. Este sistema tiene la capacidad de emitir alertas automáticas ante la detección de vehículos con requisitorias judiciales vigentes, lo que permite coordinar de manera inmediata la intervención entre los centros de monitoreo y las fuerzas policiales. El resultado es la activación de dispositivos cerrojo y la detención de los rodados en el menor tiempo posible.

El intendente Rodrigo Buteler, acompañó los trabajos de instalación y subrayó el alcance provincial de la iniciativa: "Un plan provincial, por una ciudad más segura. Es el gobierno provincial y municipal trabajando para mejorar la seguridad en Cipolletti".

Por su parte, José Daniel Arcajo, subsecretario de Seguridad Ciudadana, ponderó la dimensión de la inversión y el trabajo articulado entre las distintas administraciones: "Una inversión muy grande para la ciudad para mejorar la seguridad. En Cipolletti la seguridad sigue siendo una prioridad, una compra histórica, un trabajo en conjunto entre provincia y municipio que trae resultados concretos y contundentes".

Arcajo también detalló la composición del sistema: "Se están instalando cámaras fijas, domos y LPR, cámaras lectoras de patentes", describiendo así la diversidad tecnológica que caracteriza a esta nueva etapa de videovigilancia urbana.

Cipolletti por las cámaras detectaron a un conductor borracho

El sistema ya da resultados: cinco casos concretos

La eficacia del monitoreo no es una promesa a futuro. Ya existen antecedentes que demuestran el impacto real del sistema en la seguridad cipoleña.

Auto con pedido de secuestro desde 2022. Las cámaras detectaron un Geely blanco estacionado en Fernández Oro y España. El sistema cruzó los datos con el SIFCOP y confirmó que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde ese año. La Policía intervino de inmediato y procedió al secuestro del rodado.

Peugeot buscado detectado con inteligencia artificial. En marzo de 2026, las nuevas cámaras con IA identificaron un Peugeot 406 con pedido de secuestro activo cargado por Gendarmería Nacional y prohibición de circular. Los operadores siguieron el recorrido del vehículo en tiempo real hasta que la Policía lo interceptó en jurisdicción de la Comisaría 4°.

Auto robado en Neuquén recuperado en Cipolletti. El 911 detectó un Fiat Duna con la patente colocada en el parabrisas, una irregularidad que captó la atención de los operadores. Al verificar los datos, se confirmó que el rodado tenía pedido de secuestro por robo desde 2021 en la provincia vecina. Las cámaras lo siguieron en tiempo real hasta su intercepción en Primeros Pobladores y Esquiú.

Central 911 Río Negro.png La ciudad, a través de Rio Negro Emergencias, pasará a contar con 170 nuevas cámaras en diferentes barrios.

Vehículo con requisitoria de 2019. Un operador del centro de monitoreo detectó un auto estacionado en Rivadavia y O'Higgins y decidió consultar la patente en el sistema. El resultado arrojó un pedido de secuestro activo desde 2019, solicitado por la Justicia de Neuquén. En minutos, la Policía intervino y secuestró el rodado.

Dos detenidos tras robo a un kiosco. El sistema de monitoreo del 911 permitió el seguimiento en tiempo real de dos sospechosos luego de un robo a un comercio en la ciudad. La coordinación entre los operadores y los móviles policiales derivó en la detención rápida de ambos implicados.