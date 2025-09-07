Durísimo testimonio de Franco Colapinto tras finalizar 17 en Monza

El piloto argentino habló con la prensa después de la carrera por la fecha 16 de la Fórmula 1.

Franco Colapinto no ocultó su frustración tras el Gran Premio de Italia que tuvo lugar este domingo y aseguró que se sintió “muy solo” durante toda la carrera en el circuito de Monza .

“La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros. Quedé con un poco de bronca" , aseguró Colapinto en zona mixta tras la frustrante carrera que lo dejó 17°.

“No pude hacer nada, una pena. Me sentí muy solo” , dijo en referencia a la falta de ideas y a la lentitud que tuvo el desarrollo de la carrera en Monza.

En el mismo contacto con la prensa, el argentino reconoció que el equipo Alpine le pidió dejar pasar a Gasly sobre el cierre del a carrera. Al ser consultado sobre esa situación, Franco dijo que no sabe por qué se tomó esa decisión. Sin dudas, ese momento dejó mucha tela para cortar de cara a lo que viene.

Cómo fue la carrera de Colapinto

Colapinto finalizó en el decimoséptimo puesto con su Alpine en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, que se disputó en el circuito de Monza, y tuvo otra carrera para el olvido en el campeonato.

El pilarense había largado en el puesto 17, por encima de su compañero de equipo Pierre Gasly, y llegó a estar 11. Pero tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin), llegó a estar último en la decimoctava posición.

Sobre el final del Gran Premio, quedó atrás de Gasly y superó al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) para terminar en el puesto 17, donde había largado inicialmente.

El argentino largó con neumático medio, lo mantuvo durante 33 vueltas y luego pasó al duro, pero nunca tuvo ritmo competitivo.

Durante la carrera reportó un calambre, aunque el bajo rendimiento del motor Renault ya había condicionado sus posibilidades desde la jornada previa.

A Briatore se le cayó un elogio

El futuro de Franco Colapinto en Alpine sigue siendo tema de conversación en el paddock de la Fórmula 1. Tras confirmarse la renovación de Pierre Gasly hasta 2028, las miradas se posaron en el piloto argentino, quien viene de mostrar un progreso constante en las últimas carreras.

Flavio Briatore, asesor histórico de la escudería, dio señales positivas sobre su continuidad en la previa a Monza: “No, no aún, pero por el momento creo que Franco está haciendo un buen trabajo”, aseguró al ser consultado sobre quién será el compañero de Gasly en 2025.

El italiano, que días atrás había sido crítico del rendimiento del pilarense, esta vez destacó su evolución en declaraciones con Sky Sports y justificó sus altibajos iniciales: “Pagó un poco con la inexperiencia al comienzo, como muchos de los pilotos novatos, los pilotos jóvenes. En las últimas tres o cuatro carreras ha sido mucho más consistente, sin errores”.

Además, Briatore valoró el rol de Gasly para el proyecto a largo plazo de Alpine y remarcó que en las próximas fechas se definirá la situación de la segunda butaca: “Quizás sea Franco, vamos a ver. Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego vamos a ver”.

El panorama genera ilusión en Argentina, ya que Colapinto tiene contrato a largo plazo con el equipo pero su permanencia como titular no estaba asegurada. Cedido por Williams, el joven de 21 años comenzó el año como piloto de reserva y se ganó su lugar tras reemplazar a Jack Doohan.

Su rendimiento en las últimas competencias fue en alza y eso parece haber cambiado la percepción de la cúpula de Alpine sobre su potencial.