El técnico de La Amistad fue denunciado por otro DT

El ayudante de campo de Atlético Regina lo denunció penalmente antes del partido de este jueves por la noche.

Ezequiel Marengo fue denunciado por amenazas. Es el actual técnico de La Amistad de Cipolletti.

La Amistad y Atlético Regina tienen que jugar este jueves el partido por la sexta fecha de la zona Campeonato del Apertura de la Liga Confluencia . El partido está pautado en cancha de La Amistad desde las 21:30 en primera división.

En las horas previas a ese encuentro, se dio un hecho inédito con la denuncia penal de un ayudante de campo de Regina para con el entrenador del conjunto cipoleño por amenazas.

Jonathan Maslowski, asistente de Diego Napolitano en Regina, publicó en redes sociales la denuncia formal y adjuntó un video en el identifica a Ezequiel Marengo dejando una amenaza por escrito en su local comercial, una gomería de General Roca .

"Te quedan pocos días", dice el papel que apareció el martes por la mañana en el mencionado local.

te quedan pocos días

El testimonio fílmico es contundente y en la denuncia Maslowski puntualizó que se trata de Marengo, con quien dice no tener relación.

En el texto difundido a través de las redes sociales, el denunciante apenas menciona que solo se conocen del ambiente del fútbol y que no tiene problema ni relación con el denunciado.

Apenas una rivalidad futbolística que siempre existió entre Deportivo Roca y Argentinos del Norte.

"Denuncian por amenazas al técnico de La Amistad"

Por estas horas, además de las posibles consecuencias penales, el tema tiene mucha repercusión en redes sociales y Marengo quedó en el ojo de la tormenta.

"Creo que algo así supera cualquier rivalidad, discusión de partido o chicana futbolística, no entiendo el motivo o el fin de algo así dado que todos fuera del deporte tenemos una familia que se preocupa y eso es lo que más me duele", sostuvo Maslowski en su publicación.

En la denuncia también se menciona un vehículo y su patente, aunque no se llega a divisar con claridad.

Por lo pronto, los protagonistas del caso se verán las caras en cancha de La Amistad este jueves por la noche, donde ambos estarán en sus respectivos bancos de suplentes.

Atlético Regina publicó un comunicado de apoyo

La directiva del albo emitió un texto oficial bancando al integrante de su cuerpo técnico:

"El Club Atlético Regina repudia enérgicamente lo sucedido el 14 de abril cuando el ayudante técnico de fútbol, Jonathan Maslowski recibió una amenaza en su local comercial de General Roca con la frase “Te quedan pocos días”.

Tanto la persona como el vehículo de la misma fueron identificados y ahora se espera que la justicia pueda actuar de la mejor manera.

Desde nuestra institución repudiamos lo ocurrido y brindamos nuestro total apoyo a Jonathan y toda su familia en este momento".

Los antecedentes entre los clubes

La Amistad y Atlético Regina fueron animadores de la liga pasada, en un mano a mano hasta el final que terminó con un partido desempate. Allí el Albo se impuso por penales en un partido único disputado en Allen.

Marengo, de paso por Petroleros Pampeanos y antes por Alto Valle, fue contratado a principios de este año para dirigir el bloque mayor de las formativas de La Amistad.

denuncia maslowski marengo 2

Tras la salida de Alfredo Tizza, luego de perder la final por el ascenso en el Regional Amateur, Marengo fue designado entrenador principal de La Amistad. En el Apertura lleva un registro de cuatro partidos ganados y uno perdido, mientras que se impuso en los dos encuentros disputados por el Clasificatorio para el próximo Regional.

Atlético Regina, además de ser el campeón defensor, es el puntero del Apertura con 13 puntos, producto de cuatro éxitos y una igualdad.