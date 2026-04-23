Escándalo en la cancha: una mujer atacó a una policía y terminó detenida

Quiso entrar con alcohol a un partido, hubo tensión y agredió a una policía. Fue imputada y la causa ya avanza en la Justicia.

El hecho ocurrió durante un encuentro entre Deportivo Lavalle y Sol de Mayo. Foto: Gentileza.

Un partido de fútbol terminó en un episodio de violencia cuando una mujer fue acusada de agredir a una agente policial que realizaba tareas de prevención.

El hecho ocurrió durante un encuentro entre Deportivo Lavalle y Sol de Mayo , en un predio ubicado sobre la costanera de Viedma .

Según la Fiscalía, la situación se desató cuando la imputada intentó ingresar junto a una persona menor de edad que llevaba una botella de fernet entre sus pertenencias.

La agente policial, en cumplimiento de su función, impidió el ingreso, lo que generó un momento de tensión en el acceso.

La agresión

Minutos después, la mujer volvió a acercarse y atacó a la uniformada utilizando un llavero que llevaba colgado del cuello.

Según informaron, el golpe provocó lesiones de carácter leve en la agente.

Pruebas y testigos

Para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal cuenta con la denuncia y los testimonios de otras agentes de la Comisaría 30 que se encontraban trabajando en el operativo de seguridad.

La imputación y lo que viene

La Justicia encuadró el hecho como atentado contra la autoridad en concurso ideal con lesiones leves.

El juez de Garantías dio por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.

Otra mujer fue imputada: atacó a un médico

Una escena de extrema tensión se vivió en un centro de salud de Catriel, donde una mujer protagonizó un violento episodio que terminó con destrozos y un médico agredido.

La Fiscalía le formuló cargos por amenazas, lesiones leves y daños, y ya quedó habilitada la etapa penal preparatoria.

El hecho ocurrió el 25 de agosto de 2025, cerca de las 8:30, en el Centro Comunitario de Atención Médica del barrio 4 Esquinas, ubicado sobre calle Perú.

Según la acusación, la mujer ingresó exigiendo ser atendida sin turno y reclamando una receta. Ante la negativa del personal, comenzó a insultar y a alterarse.

Regresó aún más violenta

Tras retirarse en un primer momento, volvió minutos después completamente fuera de control. De acuerdo a la denuncia, irrumpió a los gritos, pateó la puerta de un consultorio —provocando un agujero— y desató el caos: arrojó al piso historias clínicas, elementos de oficina y equipamiento médico.

En medio del ataque, amenazó al profesional que intentaba calmarla y le arrojó un instrumento médico, impactándolo en el pecho. El médico sufrió una lesión de carácter leve.

En una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, el fiscal imputó a la acusada. La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación.