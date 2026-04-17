En un partido caliente por las denuncias cruzadas, Atlético Regina se lo empató a La Amistad sobre el final

Luego de las graves acusaciones entre el técnico del equipo cipoleño y el ayudante de campo del albo, fue igualdad en la cancha.

Los protagonistas de la Liga Confluencia empataron tras una previa caliente. Foto: Antonio Spagnuolo

El partido entre La Amistad y Atlético Regina tuvo una previa cargada de tensión. La denuncia por amenazas del ayudante de campo Jonathan Maslowski a Ezequiel Marengo y su posterior desmentida y contra-denuncia generaron un clima tenso, que terminó con un partido caliente donde empataron 1 a 1 por la sexta fecha de la Liga Confluencia .

La primera novedad es que no hubo hechos de violencia . El partido tuvo sus discusiones, pero dentro de lo que habitualmente ocurre en el fútbol liguero.

Marengo en el banco de La Amistad el jueves por la noche. Foto: Antonio Spagnuolo

La Amistad comenzó ganando por el gol de Lucas Lescano cuando apenas iban 8 minutos de partido. El delantero recibió un buen pase vertical de Antonio Santa Cruz definió con mucha categoría por arriba del arquero Axel Franchelli para abrir el marcador.

Sobre todo en el primer tiempo, hubo mucha pierna fuerte y el árbitro sacó varias tarjetas.

atlético regina la amistad Los protagonistas de la Liga Confluencia empataron tras una previa caliente. Foto: Antonio Spagnuolo

Regina se quedó con uno menos por la expulsión del defensor Facundo Acuña y tenía el partido cuesta arriba.

El triunfo parcial significaba el liderazgo para el local, pero sobre el final sufrió el empate de Facundo Gutiérrez, de cabeza por el segundo palo. El centro desde la derecha en tres cuartos de cancha fue de Emanuel González.

Sobre el final vio la roja Santa Cruz y La Amistad también terminó con 10 futbolistas.

El tanto del marcador central determinó el 1 a 1 final y la continuidad en lo más alto de la tabla para Atlético Regina con 14 puntos contra los 13 del conjunto cipoleño.

la amistad atlético regina antonio spagnuolo (2) Los protagonistas de la Liga Confluencia empataron tras una previa caliente. Foto: Antonio Spagnuolo

Previa caliente en la Liga Confluenca

Las horas anteriores al partido fueron inusitadas. Maslowski denunció a Marengo por amenazas, luego de que apareciera un papel en su local comercial de General Roca con la frase "te quedan pocos días".

El ayudante de campo de Diego Napolitano publicó la denuncia y adjuntó un video en el que se ve una persona de contextura similar a Marengo con camperón y capucha dejando el papel en el lugar.

El técnico de La Amistad negó las acusaciones, dijo que el del video no es él y sugirió que fue todo armado por Maslowski. Además, Marengo lo denunció por decir que lo iba "a cagar a trompadas" en un grupo de Whatsapp ajeno y por haberlo insultado en el partido del año pasado cuando dirigía a Petroleros Pampeanos.

Durante el partido del jueves, ambos estuvieron en sus respectivos bancos de suplentes desarrollando su tarea habitual y no hubo cruces.

En cuanto a lo extrafutbolístico, la Justicia actuará con las herramientas que tiene para determinar los pasos a seguir para las partes.