El DT de La Amistad niega las acusaciones de amenazas y también realizó una denuncia

Ezequiel Marengo contradijo la versión de Maslowski, el ayudante de campo de Atlético Regina. Los equipos se enfrentan este jueves.

La previa del partido de esta noche entre La Amistad y Atlético Regina , por la sexta fecha de la Liga Confluencia , tomó tinte policial con denuncias cruzadas entre integrantes de los cuerpos técnicos de ambos clubes.

Jonathan Maslowski, ayudante de campo de Diego Napolitano en el Albo , denunció formalmente a Ezequiel Marengo por amenazas e hizo pública la acusación en redes sociales , adjuntando foto y video del hecho.

"Te quedan pocos días", decía el papel en cuestión que apareció en su local comercial. En el video de las cámaras de seguridad se observa a una persona de contextura física similar al DT del equipo cipoleño, vistiendo camperón negro, pantalón deportivo y capucha, que deja la amenaza en la puerta.

Al reproducirse en las redes sociales, el tema se hizo muy comentado en el ambiente del fútbol o quienes simplemente conocen a los protagonistas.

"Denuncian por amenazas al técnico de La Amistad"

La versión del DT de La Amistad

Ante la fuerte acusación de Maslowski y las imágenes que publicó, Marengo salió a defenderse públicamente. Lo hizo a través de una denuncia contra quien lo había denunciado, estados de WhatsApp y también de su propio testimonio.

"No soy yo el del video, a esa hora estaba durmiendo en mi casa con mi señora", declaró a LMCipolletti el técnico de La Amistad y adjuntó una denuncia realizada en la Comisaría 69 de Roca.

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Además de dar una versión opuesta a la anterior, acusó a Maslowski de haberlo mencionado en un grupo de WhatsApp en el que él no estaba, pero le fue informado la semana pasada. "Decile que cuando lo vea se la voy a poner", es la frase que figura en la denuncia.

"No me gusta, me incomoda. Se genera violencia. Es un partido de fútbol, creo que ahí ya está. Pero me tengo que defender", finalizó el técnico.

El antecedente entre los DT

En su denuncia, Marengo mencionó un partido del año pasado, cuando él dirigía a Petroleros Pampeanos. Ese día, Atlético Regina se impuso por 2 a 0 como visitante, en una campaña en la que finalmente terminaría con la obtención del título de la Liga.

Según el técnico que en ese momento dirigía a los de La Pampa, hubo un fuerte cruce de palabras entre ambos y fue la última vez que interactuaron. En la exposición, Marengo dijo que Maslowski lo insultó y le avisó: "Te voy a cagar a trompadas".