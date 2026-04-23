Corte total y caos en una esquina clave de Cipolletti: arranca una obra que durará toda la semana

Desde hoy cortan una intersección clave por obras. El tránsito estará interrumpido durante una semana en un punto muy transitado.

El corte comenzó este jueves y se extenderá por una semana. Foto: Gentileza.

En el marco del Plan de Asfalto de 500 cuadras , el Municipio anunció un corte total de tránsito en la intersección de calles Chile y Primeros Pobladores .

La medida responde a trabajos de demolición , reparación y ejecución de un badén en ese sector, considerado clave para la circulación diaria.

La interrupción comenzó este jueves 23 de abril y se extenderá durante una semana, hasta el jueves 30 .

Durante ese período, los conductores deberán buscar vías alternativas para evitar demoras y congestiones.

Piden máxima precaución

Desde la Secretaría de Obras Públicas solicitaron circular con extrema precaución en las zonas cercanas, donde habrá movimiento de maquinaria y desvíos.

Parte de un plan más amplio

La intervención forma parte del ambicioso Plan de Asfalto que busca mejorar la infraestructura vial en distintos puntos de la ciudad.

Otro corte durará más de una semana en Cipolletti

El Municipio de Cipolletti puso en marcha una nueva etapa del plan de bacheo y construcción de badenes en puntos estratégicos de la ciudad.

Las tareas se concentran en las calles San Martín e Independencia, donde se ejecutan reparaciones en hormigón.

Además, continúan trabajos similares en la intersección de Esquiú y Discépolo, ampliando el alcance del plan.

Cortes y desvíos temporales

Debido a las obras, se dispuso la anulación de la circulación hacia Vélez Sarsfield, en el horario de 8 a 18.

Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar la señalización para evitar inconvenientes.

Se estima que los trabajos se extenderán por alrededor de 15 días, dependiendo de las condiciones climáticas y el avance de obra.

Durante ese período, podrían registrarse demoras y cambios en la circulación habitual.