En vivo: Cipo visita a Atenas de Río Cuarto con novedades en la formación

El Chango Cravero realizó modificaciones en el once titular para el partido que comienza a las 16: 30.

Por la penúltima fecha de la zona Campeonato, Cipo visita a Atenas de Río Cuarto a partir de las 16:30 con arbitraje de Jorge Etem. El equipo del Chango Cravero necesita la victoria para llegar con chances de clasificación al último capítulo de la segunda fase del Federal A .

Para este encuentro, el técnico decidió el regreso de Yago Piro, recuperado de su lesión, más los ingresos de Matías Páez y Nehuén García.

Nicolás Trejo estará en el banco de suplentes, mientras que Nicolás Parodi y Lucas Mellado no viajaron con el grupo.

La elección de los once titulares le permitirá a Cipo jugar con tres o cuatro defensores ocasionalmente, según la situación lo requiera.

Ricardo Dichiara estará en el banco, por lo que el único delantero natural que tendrá la visita en cancha desde el arranque es Cristian Ibarra.

SÍNTESIS

Atenas de Río Cuarto: Cristian Geist; Juan Romero, Francisco Araya, Federico Peralta, Lucio Pérez; Facundo Mucignat, Agustín Alcaraz, Antú Hernandez; Gabriel Azcurra; Mariano Martínez y Mateo Mana. DT: Martín Leiva.

Cipo: Facundo Crespo; Yago Piro, Jeremías Langa, Yair Marín y Nehuén García; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Matías Páez, Gonzalo Lucero y Leandro Vella; Cristian Ibarra. DT: Daniel Cravero

Cancha: "9 de Julio", Río Cuarto

Árbitro: Jorge Etem