Capacitación para autoridades de mesa en Río Negro: pagarán 40 mil pesos ¿Cuándo y cómo hacerlas?

Con el adicional de $40 mil por capacitación, el monto total que podrán percibir los ciudadanos que asuman el rol asciende a $80.000 en Río Negro.

La Secretaría Electoral Nacional informó que ya está disponible el cronograma de cursos virtuales y presenciales para quienes cumplirán funciones como autoridades de mesa en los comicios del próximo 26 de octubre . La aprobación será requisito para el cobro del viático de 40.000 pesos.

Las capacitaciones están destinadas a todas las personas designadas en el marco de las elecciones legislativas y se desarrollarán bajo modalidad online y presencial , en distintos horarios y puntos de la provincia. El objetivo es garantizar que las personas responsables del funcionamiento de cada mesa cuenten con la formación necesaria sobre las tareas y responsabilidades que implica el rol.

De acuerdo con lo informado, las instancias online se realizarán los miércoles y viernes a partir de las 18 a través de la plataforma Meet.

Las autoridades de mesa para las elecciones próximas deberán ser capacitadas.

Cursos presenciales en todo Río Negro

En cuanto a las capacitaciones presenciales, se desarrollarán, en primera instancia, los miércoles a las 18 en el hall central del Juzgado Federal de Viedma, ubicado en San Martín 189, esquina Belgrano. Además, en distintas localidades de la provincia habrá instancias similares en fechas y lugares publicados en el sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral.

Desde la Secretaría Electoral recordaron que la aprobación de la capacitación será condición indispensable para acceder al cobro del viático, que en esta oportunidad fue establecido en 40.000 pesos para cada autoridad de mesa.

Es importante remarcar que este beneficio aplica únicamente a aquellas personas que sean designadas formalmente por el Poder Judicial y que efectivamente cumplan con la función durante la jornada electoral. Eel gobierno también incorpora nuevas modalidades de cobro. Los pagos podrán realizarse por transferencia bancaria o a través de billeteras virtuales, además de las opciones ya vigentes mediante la aplicación del Correo Argentino o en forma presencial en sus sedes.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas en postularse como autoridad de mesa pueden hacerlo de manera online a través del sitio web oficial.

También es posible acercarse a cualquiera de los 49 Juzgados de Paz del Poder Judicial de Río Negro, que estarán a disposición para responder consultas y orientar a los ciudadanos en el proceso de inscripción.

Desde la Secretaría Electoral Federal del distrito Río Negro recordaron que capacitarse no implica la designación automática. La confirmación final corresponde al Poder Judicial, que notifica a cada postulante en caso de ser seleccionado.

¿Qué vota Río Negro en octubre?

En las elecciones legislativas de octubre, la provincia de Río Negro renovará tres bancas en el Senado y dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

En el caso del Senado, se elegirán los tres representantes que ocuparán los lugares actualmente vacantes, ya que ninguno de los senadores en ejercicio buscará renovar su mandato.

En la Cámara de Diputados, se pondrán en juego dos bancas: la de Agustín Domingo y la de Aníbal Tortoriello, siendo este último el único que irá por la reelección.

De esta manera, el proceso electoral no solo marcará un recambio generacional en la representación rionegrina en el Congreso, sino que también definirá el peso político de las fuerzas nacionales y provinciales en el próximo período legislativo.