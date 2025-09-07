Buscan evitar intermediarios en la industria gastronómica rionegrina

Río Negro presentó AgroMercado, una plataforma que vincula a productores de frutas y verduras con hoteles y restaurantes. Fue impulsada por el sector privado.

El gobierno rionegrino presentó en sociedad AgroMercado, una plataforma digital que conecta a productores de frutas y verduras con hoteles y restaurantes, para que los alimentos rionegrinos lleguen de manera directa y sin intermediarios a la mesa gastronómica.

Durante el lanzamiento efectuado en Bariloche, estuvieron presentes el gobernador Alberto Weretilneck; el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy y el presidente del Bloque de Legisladores y candidado a senador por JSRN, Facundo López, acompañando a las instituciones en este paso que fortalece la integración entre el campo y la gastronomía.

“Esta plataforma es identidad rionegrina puesta en la mesa del turista. Cuando un hotel de Bariloche sirve un producto rionegrino no solo ofrece calidad: cuenta quiénes somos. Esta es la muestra de la importancia del trabajo conjunto, con reglas claras, para que el valor quede en nuestros productores y el empleo en nuestra gente”, sostuvo Weretilneck.

La iniciativa, impulsada por la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén junto a la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche, busca abrir un nuevo canal de comercialización que potencie la producción local, promueva el consumo de kilómetro cero y enriquezca la experiencia turística de quienes visitan la provincia.

Resultado de un diagnóstico profundo

El presidente de la Asociación, Martín Lago, destacó el proceso de construcción de esta herramienta.

“Este acuerdo surge de un diagnóstico profundo sobre la necesidad de acercar a los productores de la región con hoteles y restaurantes. La plataforma es el resultado de un trabajo serio y consciente que busca eficiencia económica, sustentabilidad y reducción de huellas ambientales, fortaleciendo un entramado productivo local”, expresó el dirigente.

Detalló que no se trata solo de vender frutas y verduras: “Se trata de que el turista pueda sentarse en una mesa de Bariloche y acceder a productos únicos, que solo se producen en nuestra región”.

“Eso es identidad, es cultura y es un motor para generar nuevos corredores turísticos, como hoy lo es la ruta del vino y mañana pueden ser los olivos, los pistachos o la vitivinicultura de la costa. Es un círculo infinitamente virtuoso que pone a Río Negro en el centro de la experiencia turística”, remarcó Lago.

Comercialización directra

Por su parte, el presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, Sebastián Hernández, resaltó la importancia de la iniciativa para el sector: “Es una opción para llegar a la gastronomía y a los hoteles de Bariloche directamente desde los productores. Es el resultado de un trabajo que venimos haciendo desde la Federación junto a los productores frutihortícolas, buscando una alternativa de comercialización directa”.

Agregó que “actualmente contamos con alrededor de 45 a 50 productores de distintas producciones que hacen un gran esfuerzo para garantizar calidad y entrega directa. La idea es que esta herramienta nos permita de a poco traccionar y llegar a los principales destinos turísticos de la provincia con productos rionegrinos”.

El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, celebró la articulación lograda: “la producción rionegrina encuentra en la hotelería y la gastronomía un canal que multiplica su valor, porque no solo abastece un mercado estratégico sino que se convierte en embajadora de nuestra identidad frente a miles de visitantes”.

La puesta en marcha de AgroMercado abre una nueva etapa para los productores de la provincia, que ahora cuentan con una vidriera estratégica para posicionar sus productos en uno de los sectores más representativos de Río Negro: la gastronomía y la hotelería. Un camino que combina producción, turismo e identidad cultural para fortalecer el desarrollo regional.