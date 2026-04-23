Impacto en la costa de Río Negro: hallan una ballena muerta y confirman que es una especie casi nunca vista

Una cría de ballena apareció sin vida en el Puerto de San Antonio Este. Científicos confirmaron que es una especie rara en la región.

El hallazgo se dio durante la noche del viernes en el Puerto de San Antonio Este. Fotos: Gentileza.

Una escena inusual sorprendió a quienes recorrían el Puerto de San Antonio Este : una ballena apareció muerta en la costa. El hecho generó alarma y movilizó rápidamente a Guardaparques, Prefectura y especialistas.

Según confirmaron desde la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Nacional del Comahue y la Fundación Patagonia Fiel , se trata de una cría de ballena Minke enana , una especie poco frecuente en la región.

El ejemplar era una hembra de aproximadamente tres metros de largo y aún se encontraba en etapa de lactancia . De acuerdo a los especialistas, su madre fue vista en las inmediaciones, lo que refuerza la hipótesis de que la cría atravesó algún problema antes de morir.

“Son animales de mar abierto, no suelen verse dentro del golfo. Es muy poco común este tipo de varamiento”, explicaron a LM Cipolletti.

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Trabajo científico en tiempo récord

Durante la noche de este miércoles, guardaparques y Prefectura retiraron el cuerpo de la zona de marea para preservarlo. Ya por la mañana, un equipo interdisciplinario realizó una necropsia completa.

Participaron profesionales de la Universidad del Comahue, junto a organismos provinciales y científicos del CONICET. Se tomaron muestras genéticas, mediciones y se recuperó el cuerpo para su estudio.

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El esqueleto será limpiado y conservado desde la cátedra de Vertebrados Marinos, con fines educativos y científicos.

Un operativo conjunto que dio resultados

El procedimiento contó con la intervención de especialistas como Sebastián Ortega, Guillermo Svendsen (jefe de cátedra) y Denis Landete. Además, tuvo la supervisión de Jesica Hombre, doctoranda del CONICET.

Las autorizaciones fueron otorgadas por Fausto Firstater, permitiendo que el operativo se desarrollara sin contratiempos.

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Ciencia y cooperación: la clave

Los especialistas destacaron que el caso se enmarca en la recuperación de la red nacional de varamientos, una iniciativa clave para el estudio de la fauna marina.

“Si no trabajamos en conjunto, esto no avanza. Hoy funcionó de primera”, destacaron desde el equipo.

Además, remarcaron que "el hallazgo se convirtió en una oportunidad única para la ciencia" y el conocimiento de una especie que rara vez se deja ver en estas costas.