Oportunidad: subastarán terrenos en Las Grutas con financiación en cuotas

La Municipalidad de San Antonio Oeste realizará la subasta de seis lotes municipales. Los terrenos cuentan con una ubicación estratégica y los servicios básicos.

La Municipalidad de San Antonio Oeste ( SAO ) anunció la subasta pública de seis lotes municipales ubicados en Las Grutas . Se trata del remate de terrenos fiscales ubicados en zonas estratégicas a orillas de mar Atlántico y que cuentan con los servicios básicos .

El remate tendrá lugar este viernes 24 de abril a las 18 horas en el Salón de Intendentes ubicado en Brown N°286. La subasta pública contará con la posibilidad de participar tanto de forma presencial como virtual , con previa inscripción obligatoria.

Los terrenos subastados están divididos entre el barrio Acantilados y en e l Buchalaufquen . Los cuatro lotes de Los Acantilados están ubicados en la manzana 934B , a orillas de mar con superficies que van desde los 451 a 702 m². Los precios base comienzan en$103 millones hasta los $160 millones.

Se trata de una zona residencial de media densidad, con usos habitacionales y turísticos, además de contar con servicios como agua, gas, red eléctrica y alumbrado público. Son terrenos ubicados en primera línea de la playa con una vista privilegiada, una oportunidad ideal para una inversión hotelera de prestación turística.

terrenitossss Los terrenos subastados están divididos entre el barrio Acantilados y en el Buchalaufquen.

Lotes a orillas de mar en Las Grutas

Por otro lado, el remate público subastará dos terrenos ubicados en el barrio Buchalaufquen. Los lotes están emplazados sobre la manzana 713, con una superficie de 375 m² cada uno y con un valor base de $44 millones.

Los lotes se proyectan como viviendas de uso unifamiliar, multifamiliar, hoteles, Apart hoteles y residenciales. La ubicación estratégica a solo 325 metros de la 6ta Bajada lo convierte en un espacio ideal para la construcción de comercios, hospedajes, viviendas o salones culturales.

Los terrenos cuentan con el servicio de electricidad, alumbrado público, agua y gas.

terreno acantilados Se trata de terrenos ubicados en la primera línea de la playa, a orillas de mar Atlántico.

Cómo participar de la subasta municipal

Los interesados en participar de la subasta podrán hacerlo de manera presencial y virtual, ya que se transmitirá en vivo a través de las redes sociales de la Municipalidad de San Antonio Oeste. Aquellas personas que quieran participar de forma virtual deberán contar con un comitente presente en el lugar de remate para acceder a la subasta.

Los interesados deberán realizar la inscripción previa con la presentación de documentación básica como DNI, teléfono, dirección de correo electrónico datos de contacto y en el caso de tratarse de Persona Jurídica, los documentos legales correspondientes.

terrenitouu Se podrá participar de la subasta de forma presencial o virtual.

Condiciones de pago y el acceso a cuotas

Uno de los puntos más llamativos de la propuesta municipal es la modalidad de pago, ya que se deberá abonar el 50% del valor total en el acto de la subasta. El 50% restante podrá pagarse en hasta tres cuotas mensuales desde junio de 2026. Las cuotas estarán sujetas al interés de la tasa activa del Banco Nación.

La entrega inicial del 50% y el saldo restante serán abonador mediante transferencia bancaria a la Cuenta oficial de la Municipalidad de SAO. Además, se deberá pagar una comisión del 3% al martillero en el momento de la compra.

El incumplimiento en el pago de las cuotas establecidas implicará la pérdida de la entrega inicial y de los derechos sobre el inmueble adjudicado.

terrenito las grutas Los terrenos del barrio Buchalaufquen se ubican a 300 metros de la playa.

La escritura se iniciará dentro de los 60 días posteriores a la cancelación total del terreno. Todos los gastos de escritura estarán a cargo del comprador.

Transmisión en vivo

La subasta será transmitida a través de los canales oficiales de la Municipalidad de San Antonio Oeste. Para consultas, el municipio habilitó el correo electrónico [email protected].

La iniciativa apunta a ofrecer soluciones habitacionales, para fortalecer el acceso a la tierra y fomentar la llegada de inversiones a una de las localidades más turísticas de la provincia de Río Negro como es Las Grutas.