Se viene un fin de semana largo y en Las Grutas esperan turistas: los precios

En Las Grutas esperan que el próximo fin de semana largo sea el último con movimiento turístico antes de la llegada del frío. Bajaron mucho los precios de alquileres.

La playa de Las Grutas se presenta como una de las opciones para el próximo fin de semana largo que para la gran mayoría se extenderá por cuatro días. El Día Nacional de la Memoria es inamovible, cae el martes 24 , y el gobierno Nacional fijo el lunes 23 como día no laborable por lo que habrá, para muchos, finde largo.

En este plano, Las Grutas siempre se presenta como una opción por la cercanía y el atractivo por lo que ofrece. La posibilidad de llegar en pocas horas siempre hace de la villa balnearia el lugar ideal para cambiar de aire para los fines de semana largo.

En la villa turística rionegrina, que pasó una temporada agridulce, hay expectativas por un buen fin de semana. El presidente de Cámara de Comercio de Las Grutas, Walter Sequeira , afirmó: “Por ahora viene muy tranquilo todo lo que es reserva , porque hay que esperar como va a estar el clima. Cuando es fin de semana largo la gente decide sobre la hora , y si el tiempo está lindo vienen”.

El pronóstico del clima no es muy alentador: se esperan jornadas frescas e inestables entre el viernes 20 y el martes 24. Sin embargo, hay tiempo para que se anuncie un cambio en las condiciones del clima.

Las Grutas

Desde la secretaría de Turismo, por el momento no hay porcentajes de ocupación. El planteo fue el mismo, que la gente espera para conocer cómo va a estar y no arriesgarse. Por este motivo, recién la semana que viene se sabrán los números.

En la principal playa de la Patagonia, el movimiento comercial ya es mucho menor al de la temporada alta. Muchos de los comerciantes que abren solo en verano ya bajaron la persiana. La temporada no fue buena, aseguraron comerciantes de distintos rubros.

El nivel de ocupación no fue bajo, pero sí mermó notoriamente el nivel de gasto. Quienes trabajan todo el año manifestaron que las ventas alcanzaron a cubrir costos, pero no fueron especialmente positivas. "Entre un verano y otro, las ventas bajaron más del 30 por ciento", afirman miembros de la cámara mercantil.

Los precios para el fin de semana largo en Las Grutas

Sequeira explicó que los alquileres para el fin de semana largo se consiguen un 30 por ciento más baratos de lo que fue la temporada alta de verano. “En un hotel con todos los servicios, una habitación matrimonial está en 70 mil pesos. Después, podés conseguir departamentos para cuatro personas en 50, 60 mil pesos, dependiendo de la zona”, expresó el referente de la cámara de Comercio de Las Grutas.

Entre los complejos de departamentos de Las Grutas, Rincón de Traful, por ejemplo, aseguró que tienen disponibilidad y los valores son: monoambiente mediano para 2 personas 50 mil pesos, monoambiente grande 60 mil, un departamento de un dormitorio, para dos personas, 65 mil pesos y para 3 personas 75 mil pesos. También hay de un dormitorio, pero más grande, en los que se permiten 4 personas y cuesta 85 mil pesos. En cuanto a los dúplex de dos dormitorios 95 mil pesos.

Otra opción es Posada del Golfo, donde los dúplex para 6 personas cuestan 100 mil pesos por día y los departamentos para 4 personas 80 mil. En ambos casos no incluye ropa de cama ni de baño, y el alquiler mínimo es de tres noches.