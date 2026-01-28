El precio de ir a la playa: cuánto cuesta ir al baño y ducharse en Las Grutas

Estos servicios se ofrecen en distintas ubicaciones del balneario y tienen diferentes tarifas. Mirá sus precios.

El verano se vive a pleno en Las Grutas y cada vez son más las bajadas de playa que amplían sus servicios para mejorar la estadía de los turistas. En ese sentido, los distintos establecimientos cuentan con baños públicos y servicios sanitarios , pero en su gran mayoría son pagos.

Los servicios son administrados en gran parte por concesionarios privados pero también interviene el municipio local en otros, con el objetivo de brindar mayor comodidad a residentes y turistas.

En general, el uso de los baños tiene un costo aproximado de $1000 a $2000 por persona . Sin embargo, el acceso a duchas con agua caliente tiene un valor adicional que ronda los $2000. Este precio puede variar del sector y del concesionario.

Estos servicios se encuentran disponibles en las bajadas más concurridas principalmente. En estos casos, la Primera y la Tercera Bajada son las que registran mayor presencia de turistas y cuentan con una infraestructura más compleja.

En la Primera Bajada, además de los baños en los paradores, existía en otro momento un punto solar gratuito, en el que se ofrecía agua caliente y duchas sin costo para los bañistas. Sin embargo, este servicio dejó de operar por vandalismo y falta de mantenimiento.

Precios de los servicios en Las Grutas

En la Primera Bajada se pueden utilizar los baños que poseen los paradores y las duchas con un costo de $2.000 por persona, concesionadas por el parador.

En la Tercera Bajada, conocida como la "bajada del centro", se ofrece el servicio de baños y duchas concesionadas por el ejecutivo local, con un valor de $1.000 por persona en los baños y de $2000 en las duchas.

Ya en la Cuarta Bajada, los servicios pagos comienzan desde los $2000 por uso y pertenecen al concesionario del parador.

Mientras que en la Quinta Bajada, los servicios de sanitarios tienen un costo de $2.000 por uso, bajo concesión privada.

Por último, en Piedras Coloradas el uso de los baños en la playa tiene un valor de $2.000 por persona, a cargo del concesionario del parador del sector.

Las Grutas, uno de los destinos más elegidos del país

Las Grutas volvió a consolidarse como el principal destino turístico de Río Negro en el inicio de la temporada de verano 2026. La ciudad de la costa atlántica presentó niveles de ocupación cercanos a la ocupación plena y la posicionaron entre los puntos más elegidos del país durante los primeros días del año.

Según datos oficiales de la Agencia de Turismo Nacional, el balneario de la costa rionegrina registró porcentajes de ocupación cercanos al 94,6%. Un comienzo excepcional que confirma el fuerte atractivo turístico para el destino que combina naturaleza, mar y una ciudad con propuestas gastronómicas y culturales.

La ocupación casi plena de la localidad costera provocó el aluvión de turistas que eligen destinos más serenos y aislados, pero que se mantienen cerca del movimiento turístico, como son los visitantes que optan por San Antonio Oeste para hospedarse y disfrutar de las playas como Las Conchillas, Punta Tamariscos y Punta Villarino, ubicadas a solo 17 kilómetros de Las Grutas.

El desempeño de Las Grutas se dio en un contexto nacional marcado por una elevada demanda turística, escenario post pandemia y con múltiples destinos superando el 90 por ciento de ocupación. Otro destino de Río Negro como Bariloche también mostró un inicio positivo, con casi un 80 % de ocupación en la primera semana de enero, aunque por debajo de los números alcanzados en la costa.