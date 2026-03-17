Cruzar de Cipolletti a Neuquén, una odisea diaria: caos, demoras y un problema sin solución

Miles de personas cruzan a diario y se enfrentan a embotellamientos, obras frenadas y rutas colapsadas que complican la conexión entre ambas ciudades.

Cruzar a Neuquén se transformó en una odisea en los horarios pico.

Cruzar a Neuquén se transformó en una odisea en los horarios pico. Estefania Petrella

La conexión entre Cipolletti y Neuquén dejó de ser un simple cruce entre ciudades para convertirse en uno de los principales puntos de conflicto vial de toda la región. Lo que debería ser un trayecto cotidiano, hoy se transforma en una verdadera odisea para miles de personas .

Esta fotogalería refleja una problemática que se repite todos los días: largas filas, demoras interminables y un sistema vial que no logra dar respuesta al crecimiento del Alto Valle.

El principal punto crítico se concentra en el acceso a los puentes carreteros y en el tramo de la Ruta Nacional 22 del lado rionegrino, donde una obra inconclusa agrava aún más la situación.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, fue contundente al describir el problema: el tránsito sólo mejorará si se resuelve el histórico cuello de botella que se genera en ese sector clave.

ECP CIPO NEUQUEN (115) Estefania Petrella

Obras frenadas y falta de definiciones

Mientras Neuquén avanza con proyectos para reorganizar sus accesos, del lado de Cipolletti persisten las incertidumbres. La falta de definiciones sobre la Ruta 22 y la Ruta 151, sumada a obras paralizadas, profundiza el colapso diario.

Según Buteler, el problema depende en gran parte del Gobierno Nacional y de Vialidad Nacional, que aún no define cómo avanzar con estos corredores estratégicos.

ECP CIPO NEUQUEN (88) Estefania Petrella

Un tránsito que no deja de crecer

El flujo vehicular entre ambas ciudades es uno de los más intensos de la Patagonia. Miles de personas cruzan todos los días por trabajo, estudio o acceso a servicios.

ECP PUENTE CIPOLLETTI NEUQUEN (66) Estefania Petrella

El crecimiento de Vaca Muerta y el aumento del costo de vida en Neuquén impulsaron a muchas familias a instalarse en Cipolletti y otras ciudades cercanas, generando un movimiento constante que satura las rutas.

Horas pico, paciencia al límite

Las imágenes muestran lo que viven a diario los vecinos: filas interminables en horarios pico, maniobras riesgosas y tiempos de espera que se extienden mucho más de lo previsto.

ECP CIPO NEUQUEN (38) Estefania Petrella

Una situación que no sólo genera malestar, sino que también impacta en la calidad de vida de toda la región.

Un problema sin respuesta inmediata

Desde el municipio aseguran que el tema ya está en agenda y que se busca avanzar en conjunto con la Provincia y Nación para encontrar una solución de fondo.

ECP CIPO NEUQUEN (101) Estefania Petrella

Sin embargo, mientras las definiciones no llegan, cruzar de Cipolletti a Neuquén sigue siendo, para muchos, un desafío diario sin salida clara.