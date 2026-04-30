Entró a una casa, atacó con un arma blanca y después baleó a un joven: piden 5 años de prisión

Tiene 19 años y admitió una seguidilla de ataques en 2025. Incluyen amenazas, lesiones graves y un disparo en el anfiteatro.

El joven admitió la seguidilla de graves episodios de violencia ocurridos en 2025 en Cinco Saltos. Foto: Archivo.

Un joven de 19 años quedó al borde de una condena tras admitir su responsabilidad en una serie de graves episodios de violencia ocurridos en 2025 en Cinco Saltos .

El Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública acordaron una pena de cinco años de prisión , en una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti.

El primero de los hechos ocurrió en mayo , cuando el imputado ingresó junto a otra persona a una vivienda donde había una pareja con su hija menor .

Allí fue acusado de violación de domicilio y amenazas calificadas, en un episodio que generó gran temor en las víctimas.

Ataque brutal con heridas cortantes

Meses después, en septiembre, protagonizó otro hecho violento: agredió a un joven con un arma blanca, provocándole múltiples heridas.

La acusación en este caso fue por lesiones graves calificadas por alevosía y ensañamiento, lo que elevó la gravedad del expediente.

El hecho más grave: un disparo en el anfiteatro

El episodio más impactante ocurrió en noviembre de 2025.

Según la acusación, el joven le disparó a otra persona en el anfiteatro de Cipolletti, causándole heridas en una pierna y en la espalda.

Por este ataque fue imputado por lesiones graves con arma de fuego y portación ilegal.

Admitió todo y podría quedar condenado en días

Durante la audiencia, el imputado reconoció su responsabilidad y aceptó la pena propuesta.

El fiscal destacó como atenuantes su edad y la falta de antecedentes, mientras que todas las víctimas dieron su consentimiento al acuerdo.

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Ahora, la resolución deberá ser revisada por un tribunal colegiado. La sentencia definitiva se conocerá en un plazo de cinco días hábiles.

Un caso que expone la escalada de violencia

La seguidilla de hechos, ocurridos en pocos meses, marca la gravedad de los episodios de violencia urbana en la ciudad y el impacto en las víctimas.