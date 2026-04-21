Se confirmó quién era el cipoleño que murió en el auto que cayó al canal en Cinco Saltos

Era un vecino de Cipolletti de 43 años edad. La hipótesis oficial indica que el vehículo cayó al cauce de agua de Cinco Saltos de manera accidental.

El Fiat Siena cayó a un canal de riego en Cinco Saltos y su conductor, un vecino de Cipolletti, resultó fallecido.

Se confirmó la identidad del hombre que fue hallado sin vida dentro del auto que el lunes por la mañana cayó a un canal de riego en las afueras de la ciudad de Cinco Saltos .

La hipótesis oficial indica que el auto, un Fiat Grand Siena , sufrió un autovuelco cuando transitaba por una calle rural que desemboca en la Ruta Nacional 151 , al sur de la ciudad, sin que aparezcan terceros involucrados.

Como consecuencia en vehículo se precipitó al cauce que en esta época viene cargado de agua, y su conductor no pudo salir, presumiblemente al quedar desvanecido producto de las contusiones sufridas.

Quien era la víctima del accidente en Cinco Saltos

Fuentes del Ministerio Público Fiscal que trabajaron en el caso informaron sobre las últimas horas del lunes que la víctima era Fernando Javier Luquez, de 43 años de edad y domiciliado en la zona del barrio San Pablo de Cipolletti. Era el nombre que había trascendido en un primer momento, surgido de la información recabada del dominio del rodado.

Pero no se corroboró el dato hasta constatarlo fehacientemente y tras contactar a sus familiares. Se informó que luego de despejar las dudas, no se había solicitado la realización de la autopsia.

El rodado fue divisado el lunes minutos después de las 9:30 por un policía de la Brigada Rural local que realizaba recorridas por el sector. Estaba hundido en el agua con sus cuatro ruedas hacia arriba.

Auto cayó al canal 2 Gentileza

De inmediato alertó el hallazgo y se inició el operativo con la participación del personal de la Comisaría 43 que corresponde por jurisdicción, y del Cuartel de Bomberos Voluntarios, quienes tras arrojarse al cauce determinaron que había un cuerpo en el interior del habitáculo.

Esos efectivos, además, habían sujetado el auto con sogas para evitar que lo arrastre la corriente. Con posterioridad se abocaron a retirar el cadáver del interior, una labor que demandó un tiempo considerable dada las dificultades que encontraron los rescatistas dado lo difícil del acceso y la irregularidad del terreno.

Auto cayó al canal

Integrantes del Gabinete de Criminalística acudieron al lugar para la realización de los trabajos periciales. También fue convocado el médico policial.

El canal donde ocurrió la tragedia parte del principal en inmediaciones de la ex fábrica Indupa, y luego se extiende en paralelo por la calle Cerro Tronador hasta la Ruta Nacional 151, donde continúa en dirección a Cipolletti.

Los trascendidos iniciales también indicaban que una segunda persona pudo haber sufrido el accidente, posibilidad que fue descartada con el correr de las horas.