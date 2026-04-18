Crimen de Costa Sur: atraparon al acusado de matar a Bruno Antical

La detención de Carlos David Peña se realizó esta mañana. El hombre estaba prófugo tras escapar de la Comisaría Cuarta de Cipolletti.

Carlos Peña fue detectado en una chacra en la localidad de Fernández Oro.

Este sábado por la mañana fue capturado Carlos David Peña, el principal acusado del homicidio de Bruno Antical , el joven de 17 años que fue asesinado de un piedrazo en la cabeza en el barrio Costa Sur de Cipolletti . La investigación permitió localizarlo en una chacra de Fernández Oro tras meses de búsqueda.

El sospechoso se encontraba prófugo desde noviembre de año pasad o, cuando logró escapar de la Comisaría 4ta de Cipolletti junto a otro detenido. La fuga provocó el despliegue de las fuerzas de seguridad para dar con su paradero.

A partir de un operativo coordinado, los agentes detuvieron a Peña pasadas las 6 en una chacra de la localidad de Fernández Oro.

El procedimiento de detención contó con la participación de personal del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti, efectivos de la Comisaría 26, de la Unidad Cuarta, y grupos especiales como la BMA y el COER, que intervinieron de manera coordinada.

El joven fue asesinado el 6 de septiembre de 2025 presuntamente en manos de Carlos Peña junto a otras personas que no fueron identificadas. Según la investigación, el hombre esperó a la víctima, con quien mantenía una relación vinculada al consumo de drogas y comenzaron una discusión que escaló rápidamente al plano físico.

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De acuerdo a la reconstrucción del hecho, Peña le dio un golpe en la cabeza con un objeto contundente que le provocó la muerte inmediata del joven en el lugar.

"Que lo agarre la Policía porque si lo encuentro lo carneo"

Una nueva marcha en reclamo por un crimen que permanece impune se realizó este miércoles por la mañana en el centro de Cipolletti. Fue por el asesinato de Bruno Antical, un chico de 17 años que asesinaron de un piedrazo en la cabeza y cuyo principal sospechoso, Carlos David “el Peque” Peña (23), escapó poco después de la Comisaría Cuarta y permanece prófugo.

El homicidio ocurrió la madrugada del 6 de septiembre de 2025 en el sector del barrio Costa Sur de Cipolletti y se presume que fue motivado por una discusión por drogas y el robo de una moto.

WhatsApp Image 2026-04-18 at 13.59.59 El hombre fue capturado pasadas las 6 de la mañana en una chacra de Fernández Oro.

La manifestación se inició en la plaza San Martín y luego recorrió la sede del Ministerio Público Fiscal y luego la unidad policial.

Una isla en la mira, como en el crimen de Troncoso

La familia de la victima y vecinos que participaron en la convocatoria aseguran que Peña no anda muy lejos y que desde su entorno cercano lo protegen. Aseveran que lo han visto encapuchado por el barrio en horas de la noche a bordo de una camioneta tipo Kangoo con vidrios polarizados, y que lo podrían ocultar en Neuquén o en Allen, donde tiene familiares.

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Pero también dan un dato que no deja de sorprender: sostiene que tienen conocimiento que se estaría escondiendo en una isla del río Neuquén cercana a los puentes carreteros, donde también se refugiaba Agustín Morales, imputado y detenido por el crimen de Agustín Troncoso.

Explicaron que es un lugar de fácil acceso para quien conoce la zona, ya que hay un vado donde el agua "llega a las rodillas".

Sostienen que hay gente que podría dar testimonio de esto, y que la policía a pesar de tener esa información porque se la transmitieron, no hace nada.

En el caso de Troncoso la familia también hizo una marcha porque no avanzaba la investigación y el acusado del mismo modo estaba prófugo. en esa oportunidad aseveraron que el acusado estaba en un pozo cercano a su casa, muy cerca del río. A los pocos días del reclamo lo atraparon donde lo había afirmado la familia.

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"Se me escapó por poco"

Daniel, papá de Bruno, contó que se ha dedicado a buscar a Peña y que en una oportunidad "se me escapó por poco. Mejor que lo agarre la policía, porque si lo encuentro lo carneo”, expresó visiblemente conmovido.

Incluso afirmó que fue él quien encontró a Agustín Morales escondido en un pozo cercano a su casa ubicada en Costa Norte en una de sus tantas recorridas que efectuó en busca de Peña.

“Yo lo vi y salió corriendo. Después los familiares avisaron a la policía y ahí lo pudieron agarrar”, agregó.

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El hombre se muestra tranquilo pero aclara que está dispuesto a todo. "Era un nene. Tenía problemas de consumo pero no tenía maldad para nada", dice casi a coro con Elva, la tía de Bruno.

"Lo busqué por todos los lados, donde me decían iba. Ahora me dieron un dato por Fecebook", dice, y muestra el mensaje de una mejor que le brinda información.

"Voy a seguir buscándolo y no voy a parar. Espero que lo encuentre antes la policía. Para eso estamos acá, porque vemos que no hacen nada", advirtió.