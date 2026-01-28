La marcha por el crimen de Antical expuso la fuga de presos de la Comisaría Cuarta

Uno de los manifestantes aseguró que estuvo preso en esa dependencia y que es imposible escapar. Un policía les explicó que la evasión es investigada por la Justicia y la institución.

Uno de los manifestantes aseguró que él estuvo preso en la Comisaría 4ta y que es imposible escaparse. Preguntaron como lo logró Peña.

“Yo estuve dos meses preso acá y nunca me pude escapar. Nos sacaban a fumar un cigarro al patio con el guardia al lado. Explíqueme como hizo Peña para escapar ”, exclamó uno de los participantes de la marcha por el crimen de Bruno Antical , el joven de 17 años asesinado de un piedrazo en la cabeza en el barrio Costa Sur de Cipolletti.

La queja se la expresó en la manifestación realizada frente a la Comisaría 4ta , donde Peña había sido alojado en prisión preventiva tras la formulación de cargos.

La forma en que el detenido logró ganar la calle , junto con otro preso que luego fue recapturado ( Martín Kovalow ), genera muchos interrogantes entre los familiares y conocidos de la víctima, quienes sospechan que hubo complicidad entre los policías.

Aseguran que días antes Peña anticipó por redes sociales que se iba a fugar, dado que tenía un teléfono dentro del calabozo, afirmaron. Incluso exhibieron carteles con las capturas de pantalla en las que hacía el anuncio.

Reclamaron explicaciones por la fuga de Carlos Peña, el acusado

“Queremos que nos den respuestas, porque ese día se le escapó Peña y quien lo estaba cuidando. Explíqueme. Yo conozco ahí. Está la celda con candado, está la puerta del patio con candado, hay un techo, como se les puede escapar un asesino”, insistió el mismo hombre.

La explicación de un policía

Uno de los policías que salió a recibir la marcha les explicó se inició una investigación judicial por la evasión y en paralelo la jefatura de la fuerza abrió un sumario administrativo interno, en la que están envueltos los policías que estaban esa tarde de guardia.

“Después se verá si van a ser castigados y de qué manera”, explicó el uniformado, quien los invitó a presentar formalmente toda la información que tienen, aunque le aclararon que ya habían aportado datos certeros pero que "ustedes van dos días después".

También respondió los cuestionamientos que apuntaron a la decisión de alojar a Peña en la comisaría y no lo llevaron a una cárcel, dado que había sido imputado y por asesinato.

“Cuando el sistema no tenía plazas para llevarlo a la cárcel, suelen quedar (los detenidos) en comisaría hasta que surja el cupo”, agregó.

Los posteos que anunciaron el escape

Los manifestantes exhibieron, además de fotos de la víctima y del sospechoso prófugo, carteles con capturas de pantalla en las que aparecían posteos en Instagram adjudicadas a Peña en las que anticipaba que se iba a escapar. “A nada de vernos” y “En breve nos vemos”, resaltaron que publicó.

En este punto le preguntaron por qué Peña tenía teléfono en su calabozo, pero respondió con evasivas.

Esas presuntas irregularidades los lleva a suponer que la evasión fue planificada y que contó con colaboración interna. Resaltan que la maniobra fue a plena luz de la tarde, en el horario en que hay mucho movimiento de peatones porque los chicos salen del colegio (hay dos a pocos metros, el Belgrano y la 53) y que tras dejar la comisaría se fueron caminando por la calle Roca en dirección a Sarmiento, y desde ahí siguieron rumbo al norte.

Incluso creen que Peña tomó un taxi a las pocas cuadras. Son todos datos que ellos pudieron averiguar por su cuenta.

Del mismo modo insistieron que el prófugo no está muy lejos, sino que sigue frecuentando el barrio Costa Sur y sus sectores aledaños y que recibe cobertura por parte de sus familiares.