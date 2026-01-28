Crimen en Costa Sur: "Que lo agarre la Policía porque si lo encuentro lo carneo"

Familiares y amigos de Bruno Antical marcharon por el esclarecimiento del crimen y el padre aseguró que busca atrapar al sospechoso.

Familiares y amigos de Bruno Antical salieron a la calle a reclamara por el esclarecimiento de su asesinato. El acusado, Carlos Peña, se escapó de la Comisaría 4ta.

Una nueva marcha en reclamo por un crimen que permanece impune se realizó este miércoles por la mañana en el centro de Cipolletti. Fue por el asesinato de Bruno Antical, un chico de 17 años que asesinaron de un piedrazo en la cabeza y cuyo principal sospechoso, Carlos David “el Peque” Peña (23), escapó poco después de la Comisaría Cuarta y permanece prófugo.

El homicidio ocurrió la madrugada del 6 de septiembre de 2025 en el sector del barrio Costa Sur de Cipolletti y se presume que fue motivado por una discusión por drogas y el robo de una moto.

La manifestación se inició en la plaza San Martín y luego recorrió la sede del Ministerio Público Fiscal y luego la unidad policial.

Una isla en la mira, como en el crimen de Troncoso

La familia de la victima y vecinos que participaron en la convocatoria aseguran que Peña no anda muy lejos y que desde su entorno cercano lo protegen. Aseveran que lo han visto encapuchado por el barrio en horas de la noche a bordo de una camioneta tipo Kangoo con vidrios polarizados, y que lo podrían ocultar en Neuquén o en Allen, donde tiene familiares.

Pero también dan un dato que no deja de sorprender: sostiene que tienen conocimiento que se estaría escondiendo en una isla del río Neuquén cercana a los puentes carreteros, donde también se refugiaba Agustín Morales, imputado y detenido por el crimen de Agustín Troncoso.

Explicaron que es un lugar de fácil acceso para quien conoce la zona, ya que hay un vado donde el agua "llega a las rodillas".

Marcha por el esclarecimiento del crimen de Bruno Antical

Sostienen que hay gente que podría dar testimonio de esto, y que la policía a pesar de tener esa información porque se la transmitieron, no hace nada.

En el caso de Troncoso la familia también hizo una marcha porque no avanzaba la investigación y el acusado del mismo modo estaba prófugo. en esa oportunidad aseveraron que el acusado estaba en un pozo cercano a su casa, muy cerca del río. A los pocos días del reclamo lo atraparon donde lo había afirmado la familia.

"Se me escapó por poco"

Daniel, papá de Bruno, contó que se ha dedicado a buscar a Peña y que en una oportunidad "se me escapó por poco. Mejor que lo agarre la policía, porque si lo encuentro lo carneo”, expresó visiblemente conmovido.

Incluso afirmó que fue él quien encontró a Agustín Morales escondido en un pozo cercano a su casa ubicada en Costa Norte en una de sus tantas recorridas que efectuó en busca de Peña.

ECP BRUNO ANTICAL (60) Estefania Petrella

“Yo lo vi y salió corriendo. Después los familiares avisaron a la policía y ahí lo pudieron agarrar”, agregó.

El hombre se muestra tranquilo pero aclara que está dispuesto a todo. "Era un nene. Tenía problemas de consumo pero no tenía maldad para nada", dice casi a coro con Elva, la tía de Bruno.

"Lo busqué por todos los lados, donde me decían iba. Ahora me dieron un dato por Fecebook", dice, y muestra el mensaje de una mejor que le brinda información.

"Voy a seguir buscándolo y no voy a parar. Espero que lo encuentre antes la policía. Para eso estamos acá, porque vemos que no hacen nada", advirtió.

Reunión con el fiscal Pezzetta

En la sede de la Fiscalía, ubicada en Yrigoyen y Villegas, la columna de manifestantes portando carteles con el rostro de la víctima se detuvo para expresar con gritos y aplausos que se acelere la causa. “¡Justicia!”, era la consigna principal.

Además de cortar el tránsito de Yrigoyen, gritaron incesantemente que se detenga a los dos dealers narcos “que todo el mundo conoce”, y que es la causa por la que chicos del barrio “se están perdiendo”, afirmaron.

En un momento Daniel, el padre de Bruno, ingresó a la dependencia judicial, donde fue recibido por el fiscal Martín Pezzetta, quien está a cargo de la pesquisa.

Tras unos minutos en el interior, Daniel salió y con tono de entusiasmo que junto al funcionario se iban a reunión con integrantes de la Brigada de Investigaciones.

Poco después que la muchedumbre continuó hacia la Comisaría 4ta, donde luego de reiterar el pedido de “Justicia” y pegar volantes salió un oficial con el que mantuvieron un por momentos tenso diálogo.

El crimen: un piedrazo mortal en la cabeza

El crimen de Antical ocurrió el 6 de septiembre del año pasado en el acceso Costa Sur. Eran horas de la madrugada y sufrió un golpe mortal en la sien derecha.

La investigación logró pistas que llevaron hacia Carlos Peña, quien si bien escapó luego se entregó. El 11 del mismo mes Peña fue imputado por el hecho y le impusieron cuatro meses de prisión preventiva, y quedó alojado en la Comisaría 4ta. Mientras tanto la investigación debería continuar desarrollándose para añadir pruebas con qué sostener la acusación. Pero el 17 de noviembre Peña junto a Martín Emanuel Kovalow, escaparon. Kovalow fue atrapado a los pocos días. De su cómplice no se sabe nada.

Para la familia de Antical la evasión les genera dudas. Uno de los manifestantes de la marcha aseguró que estuvo preso en la misma comisaría y que es “imposible” escaparse.

El policía que les salió al encuentro en la Comisaría 4ta les dijo que el efectivo que estaba a cargo de la guardia está siendo investigado.