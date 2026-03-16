Atención conductores: habrá un corte total en una de las calles más transitadas de Cipolletti

Será el miércoles 18 y se extenderá durante gran parte del día por el montaje de estructuras de hormigón de gran tamaño.

Este miércoles 18 de marzo se realizará un corte de tránsito programado sobre calle Rivadavia , en el tramo comprendido entre Mariano Moreno y Perito Moreno , que se extenderá desde las 8 hasta las 19 horas .

La interrupción se debe al montaje de estructuras de hormigón de 14,5 metros de largo, por lo que se dispuso la medida para resguardar la seguridad pública durante el desarrollo de los trabajos.

Durante la jornada, personal de la Dirección de Tránsito municipal estará presente en el lugar para ordenar la circulación y señalar los desvíos a medida que avance la obra.

Las tareas se realizarán con dos vehículos: un semirremolque encargado de transportar las estructuras y una hidrogrúa que se utilizará para izarlas desde el remolque hasta el piquete correspondiente.

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Además, informaron que la obra estará a cargo de la empresa IPE Energía, contratista de Edersa.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución, respetar la señalización transitoria y utilizar los desvíos indicados para evitar inconvenientes en la zona.

Cipolletti suma cámaras para fotomultas: en qué esquinas hay controles

El Municipio de Cipolletti avanza con la ampliación del sistema de fotomultas y proyecta pasar de las 10 cámaras iniciales a un total de 28 en funcionamiento en el corto plazo. Mientras tanto, el sistema ya se extendió a más esquinas de la ciudad: actualmente son 16 los puntos donde operan los dispositivos conocidos como “foto-rojo”.

Desde la Secretaría de Fiscalización informaron que estas cámaras fueron instaladas en intersecciones consideradas estratégicas, con el objetivo de detectar y sancionar a los conductores que cruzan los semáforos en rojo o se detienen sobre las sendas peatonales, maniobras que generan situaciones de alto riesgo para quienes circulan a pie.

Según explicaron desde el Ejecutivo municipal, la implementación de las fotomultas apunta a reducir los accidentes de tránsito provocados por este tipo de infracciones.

El sistema comenzó a funcionar en Cipolletti en noviembre de 2023 y desde entonces el volumen de actas no dejó de crecer. Solo durante 2025 el Municipio registró 20.029 infracciones, mientras que en lo que va de 2026 ya se contabilizan 3.425. De acuerdo con los datos oficiales, las cámaras instaladas en los semáforos generan cerca del 70% del total de las multas labradas en la ciudad.

Sin embargo, el nivel de pago de estas sanciones continúa siendo bajo. Hasta fines de 2025 muchos infractores no recibían la notificación en su domicilio, por lo que debían revisar por su cuenta si tenían multas en la web municipal o se enteraban de la deuda al momento de realizar trámites, como la renovación de la licencia de conducir.

Actualmente, apenas uno de cada cuatro conductores que comete una infracción termina abonando la multa, lo que representa un nivel de cobro cercano al 25%.

Según se detalló desde el Municipio, la ubicación de las cámaras foto rojo es la siguiente: