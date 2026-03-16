Le partieron la cabeza de un ladrillazo y presumen que fue un paciente psiquiátrico

La víctima fue atacada cuando iba en bicicleta a su trabajo. Quedó internado en el hospital con fractura de cráneo. Un familiar del presunto agresor se presentó en la policía.

El hombre agredido de un ladrillazo en la cabeza continúa internado en el hospital de General Roca.

Un hombre que iba a trabajar en bicicleta fue víctima de un ladrillazo en la cabeza y una andanada de golpes por parte de otro sujeto. El violento ataque se produjo el sábado por la noche en un barrio de la zona noroeste de General Roca. Hay indicios que indican que el agresor sería paciente psiquiátrico y no habría comprendido la gravedad de su accionar.

El incidente se produjo minutos antes de la medianoche en la esquina de Damas Patricias y América. Según la información brindada por una fuente policial al sitio La Súper Digital, la víctima circulaba en bicicleta r umbo a su trabajo cuando fue sorprendida por otro hombre que se encontraba en la vereda y que, sin mediar palabra, lo golpeó con un ladrillo.

El objeto impactó directamente en la cabeza del ciclista. Pero no fue todo, porque después lo golpeó con los puños.

Pidió ayuda a un amigo

A pesar de las heridas padecidas, el hombre logró alejarse del lugar y llegar hasta la vivienda de un amigo, donde finalmente perdió el conocimiento. Desde allí fue trasladado de urgencia al hospital Francisco López Lima, donde quedó internado.

Los exámenes médicos confirmaron que sufrió lesiones graves, con diagnóstico de traumatismo de cráneo y fractura temporal, en la base del cráneo.

Fuentes de la investigación indicaron que el paciente permanece internado, aunque se encuentra fuera de peligro.

Familiar del sospechoso se presentó en la policía

En un primer momento trascendió la versión de que el ataque había ocurrido durante un intento de robo. Sin embargo, con el avance de las horas esa hipótesis perdió fuerza y la Fiscalía de turno inició un legajo por el delito de lesiones.

La causa tomó otro rumbo luego de que una mujer, familiar del presunto agresor, se presentara en una comisaría para informar que el hombre señalado como autor del ataque atraviesa una situación de salud con diagnóstico psiquiátrico.

Según esa presentación, habría sido él quien atacó a la víctima, aunque no habría tenido conciencia de sus actos en el momento de la agresión.