Recuperaron en General Godoy una moto enduro robada en Cipolletti

Es una Yamaha 125, cuyo robo fue denunciado en la Comisaría 32. Policías la encontraron en poder un joven de 19 años. Iniciaron una causa por encubrimiento.

Una moto modelo enduro que había sido robada en Cipolletti fue encontrada en General Enrique Godoy , la localidad del Alto Valle ubicada a poco más de 8 kilómetros de Villa Regina. El vehículo será entregado a su propietario cuando se completen los trámites de rigor.

El rodado, una Yamaha XTZ 125 cc color azul, fue interceptado por policías de la Brigada Rural de Valle Azul, otra población del sector, quienes realizaban patrullajes preventivos.

En un punto de las recorridas observaron a un motociclista que iba por la calle Saavedra, y advirtieron que el vehículo no tenía la chapa patente obligatoria , por lo que lo interceptaron para identificarlo.

Determinaron que el conductor tenía 19 años de edad, pero al chequear los datos de la moto detectaron que tenía pedido de captura requerido por el delito de hurto, que había sido denunciado en la Comisaría 32, ubicada en el barrio La Paz de Cipolletti.

Inician causa por encubrimiento

Ante el hallazgo se dio intervención a la Fiscalía Descentralizada de Villa Regina, desde donde se dispuso el secuestro de la moto y el inicio de una causa judicial por el delito de encubrimiento, en la que quedó involucrado el muchacho que la tenía en su poder.

El rodado quedó alojado en el depósito judicial, mientras que se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que el joven tenía la moto Yamaha en su poder. Si hay indicios de que participó del robo, sumaría los cargos por ese delito.

Sin embargo, no es frecuente que los implicados en el encubrimiento por el uso de un bien robado, sean acusados por el robo.

Chocó en la moto y descubrieron que iba armado

Una escena que comenzó como un accidente de tránsito terminó revelando una situación mucho más grave en San Carlos de Bariloche. Un joven de 19 años chocó con su moto, intentó escapar del lugar y terminó detenido cuando la Policía descubrió que llevaba un arma de fuego lista para disparar.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.30 de este jueves en la zona urbana de la ciudad. Según informaron fuentes policiales, el joven —de oficio albañil— circulaba en motocicleta cuando colisionó contra un vehículo.

Tras el impacto, lejos de quedarse en el lugar, intentó darse a la fuga a toda velocidad.

detencion bariloche Un joven fue demorado por chocar en moto y darse a la fuga. Foto: gentileza.

Sin embargo, la maniobra no salió como esperaba. En medio del intento de escape perdió el control de la moto y cayó sobre el asfalto, momento en el que fue rápidamente reducido por efectivos de la Comisaría Segunda.

Cuando los policías realizaron una requisa de urgencia, apareció el motivo de su desesperado intento por huir: en una riñonera llevaba un arma de fuego calibre 9 milímetros lista para disparar. Se trataba de una pistola Bersa, que tenía el cargador colocado y seis municiones en su interior.

Ante esta situación, la fiscal Silvia Paolini dispuso la detención inmediata del joven y su traslado a la dependencia policial, donde se iniciaron actuaciones judiciales por tenencia ilegal de arma de fuego.