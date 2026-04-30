Dan forma a una ordenanza que regulará todos los loteos municipales

El Municipio y gremios avanzan en una ordenanza para regular loteos. Ya proyectan 75 parcelas con criterios de acceso, puntajes y obras garantizadas. ¿Dónde se ubicará?

El municipio avanza en la redacción final de una ordenanza que regulará la entrega de lotes a trabajadores municipales. (Foto: archivo)

El municipio avanza en la redacción final de una ordenanza que buscará dar un marco integral a los futuros loteos destinados a trabajadores municipales , en un proceso que se lleva adelante de manera conjunta con los gremios del sector. La iniciativa apunta a establecer reglas claras para la adjudicación, financiamiento y desarrollo de estas tierras, con el objetivo de dar respuesta a una demanda histórica vinculada al acceso a la vivienda.

El secretario de Gobierno, Julio Dijkstra , confirmó a LM Cipolletti que el Ejecutivo viene trabajando en mesas técnicas junto a representantes gremiales para definir los lineamientos centrales de esta normativa.

“Lo que estamos haciendo es trabajar sobre el borrador de una ordenanza para todos los loteos a futuro destinados a empleados municipales. Es decir, una norma que nos dé el marco de gestión, administración de puntajes y formas de adjudicación”, explicó.

E.C.P LOTEOS (9) El municipio ejecutará las obras de servicios complementarias y fijará el valor de las tierras al costo para cada beneficiario. (Foto: archivo) Estefania Petrella

Un marco para ordenar los futuros desarrollos

Según detalló el funcionario, la ordenanza establecerá la creación de una mesa de trabajo mixta, integrada por representantes del Ejecutivo y de los gremios municipales, que será la encargada de coordinar los procesos de asignación y seguimiento de los loteos. Este esquema busca garantizar transparencia y participación en cada etapa.

“Estamos en las últimas revisiones del texto. Una vez que esté listo, pasará por el área legal y luego será elevado al Concejo Deliberante para su tratamiento. Si se aprueba, será la base sobre la cual se desarrollarán todos los proyectos futuros”, indicó Dijkstra.

La normativa no solo fijará criterios generales, sino que también contemple aspectos particulares como costos, financiamiento, modalidades de pago y obras de infraestructura. En ese sentido, el secretario remarcó que el Municipio asumirá un rol central en la planificación y ejecución.

“En este caso, la Municipalidad pondrá la tierra al costo y se hará cargo de los proyectos y de la ejecución de obras clave como agua, luz, cloacas y cordón cuneta. Es un compromiso del intendente para este desarrollo en particular”, afirmó.

SFP Balsa las Perlas Reunion con vecinos secretario de gobierno de cipolletti (18).JPG El secretario de Gobierno, Julio Dijkstra mencionó que la ordenanza llega luego de meses de trabajo articulado con los gremios. Sebastián Fariña Petersen

Un primer loteo en marcha

Más allá del marco general, el municipio ya trabaja sobre un primer proyecto concreto: un loteo de 75 parcelas que estará ubicado en la zona del Distrito Vecinal Noreste (DVN), uno de los sectores con mayor crecimiento urbano de la ciudad.

“Ya tenemos un loteo en marcha y decidimos que no salga solo como una resolución, sino que tenga el respaldo de una ordenanza para darle mayor solidez. Eso también permitirá que en el futuro se puedan sumar nuevas tierras y avanzar con otros desarrollos”, explicó el funcionario.

El esquema previsto contempla la distribución de los lotes entre los distintos gremios y el propio municipio, con un sistema de cupos. En principio, se proyecta asignar 15 parcelas por gremio y 15 para la administración central, bajo un sistema de selección basado en puntajes.

Ese sistema, que aún se encuentra en elaboración, incluirá variables como la antigüedad laboral, la situación familiar, la cantidad de hijos, las condiciones habitacionales actuales y la no titularidad de otros inmuebles. Además, se estableció que podrán acceder empleados de planta y contratados con más de cuatro años de antigüedad, excluyendo a trabajadores eventuales.

Reunión gremios y municipio Cipolletti Mesa de trabajo entre representantes de los gremios municipales y el Ejecutivo.

La mirada del gremio

Desde el sindicato SOYEM Cipolletti destacaron los avances logrados en las mesas de negociación y valoraron el trabajo conjunto con el Ejecutivo. A través de un comunicado, el secretario general Marcelino Jara aseguró que el proyecto se encuentra en una etapa clave.

“El texto final está entrando en su etapa de cierre tras intensas jornadas de negociación en las mesas de trabajo con el Poder Ejecutivo”, sostuvo.

El dirigente remarcó que la problemática habitacional es una de las principales preocupaciones de los trabajadores municipales y que ha sido planteada de manera constante en las instancias gremiales. “Hace años que venimos reclamando por esta necesidad. Es un tema recurrente en nuestras asambleas y uno de los ejes de negociación con el Ejecutivo”, indicó.

Asimismo, destacó que la futura ordenanza permitirá consolidar un marco normativo que aporte previsibilidad. “Esta iniciativa busca responder a las necesidades actuales del sector y brindar estabilidad laboral y familiar a nuestros compañeros”, agregó.

E.C.P DELEGACION MUNICIPAL DVN (2) El actual proyecto de loteo se encuentra ubicado en el Distrito Vecinal Noreste. Estefania Petrella

Una política con proyección

El avance de este proyecto se inscribe en una política más amplia del municipio orientada a ordenar el crecimiento urbano y facilitar el acceso a la tierra. La elección del DVN como punto de partida no es casual: se trata de una zona en expansión, con desarrollo planificado y factibilidad de servicios básicos.

En ese contexto, desde el Ejecutivo consideran que la aprobación de la ordenanza marcará un antes y un después en la gestión de loteos sociales para trabajadores municipales. La expectativa es que, una vez sancionada, permita replicar el modelo en nuevos sectores de la ciudad.