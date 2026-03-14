Un hombre murió en Bariloche y la Justicia investiga si había intentado robar un auto

Una persona de 36 años murió tras aparecer gravemente herida en la calle. Investigan si minutos antes había intentado robar un vehículo en una zona de cabañas.

Una confusa secuencia de madrugada tuvo lugar en Bariloche que terminó con un hombre fallecido en la vía pública.

Un hombre de 36 años murió durante la madrugada de este sábado en el oeste de San Carlos de Bariloche en un episodio que investiga la Justicia rionegrina y que habría comenzado minutos antes con un intento de robo en una zona de cabañas . El hecho ocurrió entre la medianoche y la una de la mañana y presenta varios puntos aún sin esclarecer, por lo que se dispuso la intervención de personal de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones.

Según confirmaron fuentes policiales, la secuencia comenzó con una serie de llamados al sistema de emergencias 911 que alertaron sobre movimientos sospechosos en el sector y culminó con el hallazgo de un hombre gravemente herido en plena vía pública.

El primer aviso se registró cerca de las 00:15 de este sábado. Un vecino alertó al 911 sobre la presencia de un hombre que intentaba ingresar a una vivienda ubicada en la intersección de las calles Quetri y Chin Chin, en una zona donde funcionan varias cabañas de hospedaje.

El sistema 911 de Bariloche alertó sobre dos situaciones que podrían estar involucradas, el intento de robo y la presencia de un hombre con un sangrado en la vía pública.

Minutos después, otro llamado dio cuenta de que el mismo individuo habría intentado llevarse un automóvil estacionado en el lugar. Se trataba de un Volkswagen Suran color gris plata perteneciente a un vecino de 46 años que reside en el sector.

De acuerdo con el relato del propietario del vehículo, el sospechoso logró subir al rodado e intentó sustraerlo. Sin embargo, el intento duró poco. Al intentar maniobrar el automóvil perdió el control y terminó chocando contra un paredón cercano.

El impacto frustró el robo y el sospechoso se dio a la fuga antes de que llegara la Policía. Cuando los efectivos arribaron al lugar, tomaron declaración al dueño del vehículo y realizaron un rastrillaje por los alrededores, aunque en ese momento no lograron dar con el paradero del hombre.

Criminalistica.jpg Personal de Criminalística trabajó durante la madrugada en el lugar. (Foto ilustrativa) Archivo

Un hombre gravemente herido en la calle

Poco después, cerca de las 00:50, una nueva comunicación al sistema de emergencias cambió por completo el escenario. Un vecino alertó que había una persona tendida sobre la calle Quinchahuala, frente al colegio San Patricio. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a un hombre en el suelo con una grave lesión en la cabeza, a la altura de la sien derecha, y con abundante sangrado.

Una persona que transitaba por el lugar intentó asistirlo mientras aguardaban la llegada de la ambulancia. Junto al hombre se encontraba una bicicleta que, según se pudo establecer posteriormente, pertenecía al dueño del vehículo que minutos antes había sido blanco del intento de robo.

Ante la gravedad de la situación se convocó de inmediato a los Bomberos Voluntarios de Bariloche y a una ambulancia del sistema de salud.

El personal de rescate inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizó un desfibrilador externo automático (DEA) con el objetivo de recuperar los signos vitales del hombre. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados durante varios minutos, el hombre no logró recuperarse y finalmente se confirmó su fallecimiento en el lugar. La persona fue identificada como un hombre de 36 años oriundo de la provincia de Mendoza.

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La Justicia investiga el hecho

Tras el episodio se dio intervención al Ministerio Público Fiscal de Río Negro. La fiscal de turno, Silvia Paulini, dispuso la presencia del gabinete de Criminalística, la médica policial y personal de la Brigada de Investigaciones para reconstruir lo ocurrido.

En paralelo, la fiscal jefa Betiana Cendón explicó que, por el momento, no existen indicios de que se trate de un hecho criminal. “Se está terminando de verificar la información. Hasta ahora no hay sospecha de criminalidad; sí habría existido un ilícito previo relacionado con un rodado y una bicicleta que presuntamente habría sustraído, pero todo está en etapa de investigación”, señaló la funcionaria judicial.

Cendón también indicó que las pericias continúan y que los resultados de la autopsia serán fundamentales para determinar las circunstancias exactas de la muerte. “Todo está en período de autopsia”, agregó la fiscal según publicó El Cordillerano.

ministerio publico fiscal bariloche.jpg El Ministerio Público Fiscal investiga el caso y aguarda el resultado de las pericias y autopcias. Archivo

Las pericias serán clave

Por estas horas, los investigadores trabajan para establecer si el hombre fallecido es la misma persona que minutos antes había intentado robar el automóvil en la zona de cabañas.

Entre las hipótesis que se analizan se encuentra la posibilidad de que la lesión en la cabeza haya sido producto de una caída, de un accidente posterior al intento de robo o de otra circunstancia aún no determinada.

Para avanzar en la reconstrucción de la secuencia, la policía analiza testimonios de vecinos y posibles registros de cámaras de seguridad de la zona. Los resultados de la autopsia y las pericias realizadas por Criminalística serán determinantes para esclarecer lo ocurrido durante esa madrugada en el oeste de Bariloche y confirmar si ambos episodios están directamente relacionados. Mientras tanto, la causa permanece abierta y bajo investigación del Ministerio Público Fiscal de Río Negro.