Alerta por el aumento de casos de salmonella: se duplicaron en una ciudad rionegrina

Advierten que los casos actuales representan el doble del máximo histórico. Cuáles son los principales síntomas y cómo prevenir el contagio.

Desde el Hospital de Bariloche informaron que los casos de Salmonella duplicaron sus números históricos en los últimos meses.

Una ciudad rionegrina está en alerta ante el aumento de los casos de Salmonella en los últimos meses, aseguran que la cantidad de casos detectados representan el doble de sus números históricos. La presencia de salmonelosis en los alimentos generó preocupación en la comunidad, ante el incremento de los casos detectados.

Se trata de Bariloche , la localidad rionegrina que tiene un crecimiento exponencial de los casos de Salmonella . Según los datos del área de epidemiología del Hospital Zonal de Bariloche , la cantidad de diagnósticos positivos de Salmonella representan el doble del máximo histórico en la localidad.

En ese sentido, los profesionales de la salud explicaron que el aumento de casos comenzó como una tendencia en 2025 y continúa firme en este 2026 .

La salmonelosis dejó de ser una infección esporádica para convertirse en una preocupación creciente en la región. Se trata de una bacteria que puede estar presente en el pollo crudo y en los huevos, ya sea en la cáscara o en su interior. El contagio de salmonella puede causar intoxicaciones con síntomas como diarrea, fiebre y vómitos.

Para prevenir el colegio de salmonella se deben seguir simples medidas de higiene y establecer reglas claras para una manipulación segura de los alimentos.

HOSPITAL BARILOCHE Desde el Hospital de Bariloche informaron que los casos de Salmonella duplicaron sus números históricos de casos positivos.

¿Cómo se diferencia una intoxicación con salmonella de una gastroenteritis común?

Si bien los síntomas iniciales son similares, como el dolor abdominal, vómitos y diarrea, hay una diferencia tajante para diferenciarlo: la fiebre. El Dr. Rodrigo Bustamante en declaraciones al medio El Cordillerano explicó que en la salmonella es alta (38° o 39°), difícil de bajar y puede persistir durante más de cinco días. Es una diferencia crucial ya que la mayoría de los cuadros virales se resuelven en 48 horas.

"Si no se toman recaudos, puede llevar a una deshidratación grave" explicó el profesional de la salud. Indicó que la mayoría de los diagnósticos por salmonella se realizan en el sector privado debido a que los cultivos de materia fecal procesados por las obras sociales tienen una mayor frecuencia en la medicina privada.

La salmonella presente en el pollo y en los huevos

El Ministerio de Salud de Río Negro recordó que la Salmonella, es una enfermedad provocada por bacterias, que se puede prevenir con buena higiene, la correcta cocción de los alimentos y evitando la contaminación cruzada.

El origen de la bacteria es amplio, pero el mayor riesgo reside en la manipulación incorrecta de alimentos. El Ministerio de Salud y el Hospital Zonal detallaron los errores comunes que generan los contagios:

El huevo "babé": Si la yema está líquida, la bacteria no muere. La cocción debe ser completa hasta que clara y yema estén firmes.

Lavar el pollo: Es una práctica peligrosa. Al lavar el pollo crudo, las bacterias se dispersan por toda la cocina a través de las gotas de agua.

Contaminación cruzada: Usar la misma tabla para cortar carne cruda y luego verduras es una de las formas más rápidas de infectarse.

El maple de huevos: Se recomienda descartarlo apenas se pasan los huevos a la heladera, ya que puede ser una fuente de contaminación y deben lavarse las manos de manera inmediata.

Ante la presencia de casos asintomáticos (personas que portan la bacteria sin saberlo), la higiene personal es fundamental. Se recomienda desinfectar frecuentemente canillas, picaportes y mochilas de inodoros, además del lavado de manos constante.

hospital privado bariloche.jpg El Dr. Bustamante explicó que la mayoría de los diagnósticos de salmonella se dan en el ámbito privado por la mayor frecuencia en los análisis de materia fecal.

Consejos rápidos de seguridad alimentaria: