Sífilis, la enfermedad silenciosa que suma casos en Cipolletti: síntomas, tratamiento y números

Ante el preocupante avance de sífilis en todo el país, que registra el aumento del 40% en los casos detectados en la Provincia de Río Negro , el Ministerio de Salud informó cuáles son las formas de prevención, los principales síntomas ante el contagio, los métodos de detección de la enfermedad, el tratamiento y las principales consecuencias en el caso de no tratar esta enfermedad de transmisión sexual.

El incremento de los diagnósticos se debe a un cambio en el sistema de notificación y la capacidad de llegada al territorio a través de los testeos rápidos , que permiten la detección temprana de la enfermedad y acercar el diagnóstico a los barrios y centros de atención primaria. Desde 2022, la notificación pasó a ser nominal, persona por persona, lo que facilitó la detección de focos activos en ciertos sectores.

Darío Di Pratula, referente en Prevención, Control y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles en declaraciones a LMCipolletti explicó: “Básicamente hasta el 2022 se hacía una notificación a través de un sistema del laboratorio . A partir del cambio se empezó a notificar persona a persona , lo que hace un sistema mucho más sensible en cuanto a la cantidad de casos y para identificar focos activos a través de sistemas referenciales de los barrios, de los CAPS”.

Los números a nivel nacional informan el aumento del 67% de los casos de sífilis. En el caso de Río Negro se detectaron 700 casos de sífilis durante el 2023, los números de diagnósticos positivos de sífilis aumentaron a 1000 durante el 2024 y aún resta conocer los números correspondientes al 2025. Estos aumentos de casos detectados reflejan el incremento del 40% de sífilis detectados a nivel provincial.

Primeros síntomas

En la fase inicial pueden aparecer síntomas como lesiones visibles en la boca, en la vagina o en el pene. Esta lesión –conocida como chancro- no genera dolor ni irritación. Además, las lesiones pueden no ser visibles ya que pueden surgir en el interior de los órganos reproductivos.

La lesión –visible o no- permanece activa entre cuatro y seis semanas, en este estadio de la enfermedad es cuando tiene la capacidad de contagio. Una vez que pasó la erupción del chancro, la úlcera desaparece, pero esto no significa que la enfermedad haya desaparecido o que la persona se haya curado.

Consecuencias ante la falta de diagnóstico y tratamiento

Cuando la enfermedad avanza sin diagnóstico ni tratamiento, el virus de la sífilis puede mutar a una etapa secundaria, donde los síntomas se reflejan en lesiones en las palmas de manos, en las plantas de los pies, inflamación de los ganglios y erupciones cutáneas. Si la enfermedad continúa sin tratamiento, puede evolucionar hacia una fase terciaria que puede afectar el sistema neurológico y crear daños en los órganos vitales como el corazón.

Desde el Ministerio de Salud remarcan que la única forma de confirmar el diagnóstico de sífilis es mediante un análisis de sangre, ya sea través del test tradicional de laboratorio o mediante el test rápido, que se realiza con una gota de sangre que se obtiene por punción en el dedo. Los testeos rápidos suelen ejecutarse en campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y en conjunto con los testeos de VIH.

El tratamiento ante un diagnóstico de sífilis positivo

La sífilis tiene un tratamiento efectivo y accesible, basado en la administración de inyecciones de penicilina. Según el estadio de la enfermedad, puede indicarse una sola dosis o un esquema de tres aplicaciones. La desaparición de la lesión no implica que la persona se haya curado, lo que complica la detección temprana de la enfermedad.

“Hay que tener en cuenta que la sífilis se cura si o si con antibiótico. Con la aplicación de una o tres inyecciones, dependiendo si el médico pueda determinar que tan vieja es la sífilis. Cuando más nueva sea, se aplica una sola dosis, si no se puede constatar, se indican tres dosis” agregó el Referente de Salud Sexual del Ministerio de Salud.

El aumento de casos se debe en parte por la expansión de los testeos rápidos

El incremento de casos se debe en parte a la expansión del testeo rápido desarrollado en los últimos cuatro años, con campañas de prevención y mayor presencia de testeos en los CAPS. A nivel nacional, los controles anuales pasaron de 300 mil en 2020 a más de un millón en 2024, esto refleja el aumento de los controles disponibles en el territorio, es decir en los barrios y centros de salud locales.

“La sífilis es una enfermedad que tiene distintos estadios, si uno lo detecta tempranamente es tratable y no deja ningún tipo de secuelas. Si uno no la trata con los años puede generar secuelas neurológicas, sobre los órganos digestivos, lesiones multiorgánicas, en un estadio mucho más grave” indicó Di Pratula.

Hospital Pedro Moguillansky Cipolletti

En ese sentido, se recomendó la prevención de este tipo de enfermedades de transmisión sexual a través del uso correcto de métodos anticonceptivos de barrera como preservativos y campos de látex durante las relaciones sexuales. El referente determinó que la población más afectada por esta enfermedad va desde los 18 hasta los 35 años, lo que constituye que los jóvenes sexualmente activos son el sector más afectado.

La recomendación sanitaria también indicó el tratamiento simultáneo de las parejas, ya que existe el riesgo de reinfección después de haber completado el esquema antibiótico. Este abordaje integral es fundamental para frenar la cadena de contagio y el avance de la enfermedad de sífilis.