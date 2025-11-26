La sífilis creció un 38,5%: "Coincide con la disminución de las campañas de prevención"

Tres de cada cuatro nuevos diagnósticos corresponden a menores de 40 años y la Patagonia registró la tasa más alta del país.

En las primeras 44 semanas del año se notificaron 36.702 casos de sífilis en Argentina según el Boletín Epidemiológico Nacional . El aumento respecto de 2022 es del 38,5%. Tres de cada cuatro nuevos diagnósticos corresponden a menores de 40 años y la Patagonia volvió a registrar la tasa más alta del país.

El último Boletín Epidemiológico confirmó que el 76% de los positivos se concentran entre los 15 y los 39 años, una franja donde especialistas advierten un marcado " relajamiento del uso del preservativo".

El infectólogo y microbiólogo, Enrique Raimondo , analizó el fenómeno y advirtió que el incremento "no es algo reciente", pero sí "mucho más significativo en los últimos tiempos lo que ha preocupado y preocupa a las autoridades".

Sífilis, una enfermedad controlada que vuelve a preocupar

Si bien la curva ascendente comenzó hace algunos años, el salto reciente encendió las alarmas. Para el especialista, la caída en las acciones de prevención es un factor clave. "Coincide con la disminución de las campañas de prevención y de educación hacia la comunidad, todo eso hace que esto esté impactando en nuestros número".

El Boletín Epidemiológico mostró además que el crecimiento no solo se concentra en jóvenes, sino también en franjas de mayor edad, un patrón que también se observa en la Patagonia. "En general hay gente más joven la que está con estos casos de sífilis, pero el rango es bastante amplio", sostuvo Raimondo en CNN Radio Roca.

Signos tempranos y silenciosos: cuándo consultar

La sífilis es causada por la bacteria Treponema pallidum y se transmite, principalmente, por contacto sexual directo con úlceras o lesiones en zonas genitales, anales, bucales o rectales. La enfermedad presenta un primer estadío que muchas veces pasa inadvertido, especialmente en mujeres.

El infectólogo detalló síntomas iniciales. "Lo más notorio es en el primer estadío, uno puede notar una erosión o úlcera a nivel de los genitales. En el hombre suele ser más evidente; en la mujer pasa más desapercibido", explicó.

También pueden aparecer lesiones en boca o ano, según el tipo de relaciones. Aunque la lesión desaparece sola en pocos días, Raimondo advirtió que eso no significa que el proceso se detenga.

"Después evoluciona en un período silencioso y luego pueden aparecer lesiones a nivel de la piel, como manchas rosadas en el pecho, alrededor del cuello o en las manos". El diagnóstico puede hacerse aun sin síntomas, a través de un análisis de sangre.

Campañas de prevención más que necesarias

El preservativo es el método preventivo con mayor respaldo científico para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Más allá del conocimiento generalizado, el uso del preservativo sigue siendo insuficiente entre adolescentes y adultos jóvenes.

"La mayoría de los adolescentes están informados con respecto a la necesidad del uso del preservativo. De ahí a que lo usen, creo que es el paso que no se está cumpliendo", sostuvo Raimondo.

En ese sentido, aseguró que aun con información disponible, las campañas son necesarias. "Es necesario mantener permanentemente la información, insistir. Es una forma de advertir que no hay que confiarse porque si no las consecuencias son estas, las que estamos viendo ahora. El profiláctico es un método de barrera universal que protege contra todas este tipo de infecciones".