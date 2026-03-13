Río Negro fiscaliza obras del proyecto VMOS en puntos clave

La secretaría de Ambiente inspeccionó la obra del VMOS para confirmar que se cumplen los parámetros expresados en el estudio de impacto ambiental.

La secretaría de Ambiente realizó una inspección en la obra del VMOS.

El gobierno de la provincia realiza inspecciones técnicas regulares en el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) para garantizar estándares ambientales y asegurar que el desarrollo energético avance con control y reglas claras en Río Negro .

La secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro lleva adelante una serie de inspecciones en el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), con el objetivo de fiscalizar el avance de las obras y garantizar que cada etapa se desarrolle bajo estrictos estándares ambientales , se informó desde el Ejecutivo rionegrino.

En ese marco, equipos técnicos de Ambiente realizaron una recorrida exhaustiva en la zona de emplazamiento de la futura terminal de exportación y del sistema de monoboyas en el Golfo San Matías.

Durante la inspección se contrastaron los datos presentados en la Adenda del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con las condiciones geomorfológicas y biológicas actuales del terreno, detalló el Gobierno.

vmos golfo san matias La secretaría de Ambiente realizó una inspección en la obra del VMOS.

La jornada incluyó además una reunión técnica con el equipo de la empresa VMOS SA, que explicó la logística prevista para la instalación de las monoboyas y el trazado de los oleoductos submarinos, con especial foco en la protección de los ecosistemas marinos del área.

Asimismo, se evaluaron los sectores destinados a infraestructura de apoyo en tierra para verificar el cumplimiento de las distancias de seguridad y los protocolos de preservación de flora y fauna nativa. Durante la recorrida también se analizó la salud ambiental considerando las rutas migratorias, y los períodos reproductivos de las especies en la zona de influencia del proyecto.

Otros puntos del VMOS bajo inspección

Las tareas de fiscalización también se extendieron a otros puntos estratégicos de la obra. Técnicos provinciales inspeccionaron el área donde se ejecuta el cruce del río Negro mediante perforación horizontal dirigida (HDD), una técnica que permite atravesar el cauce sin afectar el ecosistema del río.

Además, se realizó una inspección en la estación de bombeo N°2 del proyecto, donde se presentó una adenda vinculada a la instalación de una planta de hormigón y al desarrollo de un obrador asociado a esa infraestructura. Durante la visita también se recorrió parte de la traza del oleoducto entre Lamarque y la estación de bombeo, junto con el obrador general que acompaña el avance de la obra.

vmos rio negro La secretaría de Ambiente realizó una inspección en la obra del VMOS.

"Estas acciones forman parte del proceso riguroso de evaluación y control que lleva adelante la Provincia para asegurar que el desarrollo energético avance con responsabilidad ambiental y bajo reglas claras", expresaron desde la secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

El proyecto VMOS representa una de las principales inversiones vinculadas a la nueva etapa productiva de Río Negro, consolidando a la provincia como punto estratégico para la exportación de petróleo desde la Patagonia Argentina.

En este contexto, "el Gobierno de Río Negro impulsa un modelo de desarrollo que combina crecimiento económico, generación de empleo y control ambiental, garantizando que el aprovechamiento de los recursos se traduzca en oportunidades concretas para las y los rionegrinos", se expresó.