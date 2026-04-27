Lanzan un concurso fotográfico en Puerto Viejo para mostrar la esencia de Fernández Oro
Será el 9 de mayo en la Reserva Puerto Viejo. Podrán participar amateurs y profesionales con cámara o celular. Cupos limitados.
En el marco del 95° aniversario de Fernández Oro, lanzaron un concurso fotográfico que buscará retratar la identidad, los paisajes y la esencia de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.
La iniciativa lleva el nombre “Puerto Viejo en Foco” y apunta a convocar tanto a vecinos como a amantes de la fotografía de toda la región.
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La actividad se desarrollará el sábado 9 de mayo, entre las 16 y las 19, en la Reserva Municipal Puerto Viejo.
El evento es organizado por la Dirección de Turismo y el Portal de Oro, junto a Ilumina Photo Tour e Inside Patagonia.
Cómo participar
El certamen está abierto a fotógrafos profesionales y amateurs, quienes podrán competir en dos categorías:
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Cámara fotográfica
Teléfono celular
Cada participante podrá presentar una sola imagen en una única categoría.
Inscripción y requisitos
La inscripción tiene un valor de $3.000, monto que incluye cobertura de seguro.
Los cupos son limitados y podrán participar mayores de 18 años. Los menores deberán contar con autorización de madre, padre o tutor.
Para anotarse, se deberá realizar inscripción previa y aceptar las bases del concurso.
Con respecto a los premios, informaron que el primero será una experiencia fotográfica en Caviahue. Mientras que el segundo premio será una noche de alojamiento con cena para dos personas en Maneco Hostel.
Una invitación a mirar distinto
Desde la organización destacaron que la propuesta busca incentivar la creatividad, la participación ciudadana y la difusión cultural a través de la fotografía.
Será una oportunidad ideal para capturar la belleza natural de Puerto Viejo y ser parte de un aniversario muy especial para Fernández Oro.
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