Cipolletti lanzó un concurso de cortos ambientales para estudiantes secundarios

La iniciativa propone la presentación de un corto con una solución a un problema ambiental de la región. El programa está destinado a estudiantes de secundarios privados y públicos.

La iniciativa se enmarca en el día internacional del medioambiente que se conmemora el 5 de junio.

La Municipalidad de Cipolletti lanzó una innovadora propuesta que combina la protección del medioambiente , producción cultural- audiovisual, trabajo territorial y reflexión de las problemáticas locales . Se trata de la convocatoria al VI Concurso Cortos Ambientales 2026 “Cipolletti + x el Ambiente” , una propuesta destinada a los jóvenes de los colegios secundarios de la localidad.

El anuncio comunicó la apertura de inscripciones para participar de la VI edición del concurso de cortos bajo la temática del cuidado del medioambiente y preservación de los entornos naturales. El objetivo es que los estudiantes de secundarios públicos y privados de la localidad analicen las actuales problemáticas ambientales y confeccionen una posible solución con lenguaje audiovisual.

La iniciativa apunta a que los jóvenes comiencen a identificarse con las problemáticas ecológicas , se relacionen con la importancia del cuidado del medioambiente para adquirir conocimientos y formar aptitudes que los conviertan en los actores del futuro para intervenir positivamente en la protección del medioambiente y proponer posibles soluciones. La propuesta apunta a que elaboren materiales audiovisuales con posibles respuestas a la problemática.

El Departamento de Medioambiente, a cargo de la organización del Concurso, detalló que el plazo de inscripción será hasta el viernes 15 de mayo de 2026. El plazo de entrega de los trabajos con la propuesta audiovisual es hasta el martes 7 de julio.

CLIMA-ARBOLES.jpeg La propuesta consiste en la presentación de un corto con ejes temáticos de protección del medioambiente, como la desertificación.

El concurso consiste en la presentación de un corto con temática ambiental

Cada grupo deberá presentar un corto audiovisual con temática ambiental local, enfocado en alguno de los ejes propuestos para esta VI edición. Los ejes temáticos de esta edición figuran el cambio climático, residuos sólidos urbanos (Agenda Girsu), contaminación, consumo responsable, biodiversidad y desertificación.

El municipio remarcó que las escuelas desempeñan un rol fundamental para el desarrollo de la Educación Ambiental. En ese sentido, detallaron que la propuesta orientada a la acción no solo aporta conocimientos, además modifica actitudes, impulsa cambios de hábitos y fomenta soluciones colectivas.

incendio-corrientes-LM.jpg Los incendios forestales son el reflejo del avance del cambio climático.

La convocatoria se desarrolla en el marco del Día Mundial del Ambiente, que se conmemora el 5 de junio a nivel internacional. La propuesta forma parte del programa de sensibilización y educación ambiental “Cipolletti + x el Ambiente”.

La iniciativa fue declarada de Interés Social, Educativo y Ambiental mediante la Resolución 427/2010 de la Legislatura de Río Negro, lo que consolidó la continuidad de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible.

Para completar la inscripción, recibir información o realizar consultas, las personas interesadas pueden comunicarse con el Departamento de Medioambiente al correo [email protected]. O por teléfono al 299-4676821.