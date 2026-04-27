Avanza el desembarco de Mercado Libre en una ciudad rionegrina: la misteriosa construcción en el Parque Industrial

El intendente viajó a Buenos Aires para continuar con la negociaciones para la instalación de un centro de distribución. La construcción del predio ya habría comenzado.

La construcción de un misterioso galpón en el Parque Industrial de Bariloche indicaría que el predio pertenece a Mercado Libre.

La llegada de la empresa Mercado Libre a una localidad rionegrina podría ser una realidad a partir del avance de las gestiones para la instalación de un centro de distribución en la región. Se trata de San Carlos de Bariloche , la ciudad rionegrina que podría ser la elegida para la instalación de una sucursal por su ubicación estratégica en la Patagonia Norte , cercanía con grandes centros urbanos y capacidad de ofrecer un servicio de calidad a través del trabajo local.

Las expectativas comenzaron la semana pasada, ante el anuncio del intendente de Bariloche , Walter Cortés, que mantuvo una reunión con el empresario Marcos Galperín , fundador y propietario de Mercado Libre, para gestionar la instalación de una sucursal en la localidad.

Este lunes 27 de abril , el interés se vio renovado a partir del viaje del intendente Cortes a Buenos Aires para continuar con las gestiones para el desembarco de la empresa de e-commerce.

Según las fuentes consultadas por el medio El Cordillerano, la llegada de la empresa Mercado Libre estaría muy avanzada y podría concretarse en el corto plazo. "Vamos a ver si podemos traer Mercado Libre a Bariloche, que la ciudad tenga una sucursal y que todos los trabajadores sean de acá", señaló Cortés.

mercado libre distribucion Bariloche sería la elegida por su ubicación estratégica en la Patagonia.

El proyecto contempla la instalación de un centro de distribución para toda la región, apuntando a competir con Neuquén con ese rol estratégico. La colocación de una sede permitiría la logística y distribución de los paquetes a todas las localidades del sur del país.

La extraña construcción de un galpón en Parque Industrial

El objetivo del jefe comunal es que la sucursal de Mercado Libre se instale en el Pitba, el Parque Industrial de Bariloche ubicado en Circunvalación. "Ese es el mejor lugar por ser el centro industrial más importante de la ciudad", indicó el intendente.

En paralelo, se desarrolla la construcción de un galpón de grandes dimensiones en el predio del Pitba. Si bien aún no fue confirmado oficialmente, la construcción estaría destinada a la edificación de una sede de la empresa Mercado Libre.

predio mercado libre La instalación del predio de Mercado Libre sería en el Parque Industrial.

En el predio del Parque Industrial de Bariloche, las empresas privadas construye galpones que luego los comercializa con diferentes empresas que buscan radicarse en la localidad. En ese sentido, trascendidos indicarían que la construcción está destinada al predio de Mercado Libre.

La instalación del gigante Mercado Libre implicaría cientos de puestos de trabajo

Mercado Libre es una compañía líder en tecnología y comercio electrónico de Latinoamérica. El sistema de comercio virtual que une vendedores y productos con compradores, está presente en 18 países.

"Vamos a ver si podemos traer Mercado Libre a Bariloche, que la ciudad tenga una sucursal y que todos los trabajadores sean de acá", señaló Cortés. El objetivo es aplicar la ley 80/20 de trabajo local, que ordena la contratación de ocho empleados rionegrinos de cada 10 empleados.

MERCADO LIBREE El objetivo es aplicar la ley 80/20 de trabajo local, que ordena la contratación de ocho empleados rionegrinos de cada 10 empleados.

La propuesta busca ganarle el puesto a Neuquén capital

La iniciativa busca ganarle el asiento a Neuquén Capital, ya que la ubicación estratégica de ambas localidades las conectan con los principales centros urbanos, generando mayor cercanía en los recorridos para la entrega de productos y logística de los paquetes.

En el marco del acto de Provincia que anunció nuevas obras en la ciudad, Cortés aclaró que el proyecto contempla la instalación de un centro de distribución para toda la región, para competir directamente con la capital neuquina en ese rol estratégico.

El jefe comunal estimó que la iniciativa generaría alrededor de 300 puestos de trabajo, lo que implicaría una dinamización de la economía regional. “Igual eso no es lo relevante, más allá de la cantidad de gente, lo importante es que la empresa se radique acá”, agregó Cortés.

mercado libre La instalación de la sucursal de Mercado Libre está contemplada para el Parque Industrial de Bariloche.

La sucursal Patagónica de Mercado Libre

Mercado Libre tiene solamente cuatro sucursales distribuidas a lo largo del país. El Mercado Central donde está ubicado el núcleo logístico original, en Tres de Febrero está el centro de almacenamiento, en Escobar se sitúa el centro de distribución operativo y el Córdoba están asentados los centros de distribución que abastecen Villa María y Río Cuarto. En ese sentido, Bariloche se propone como un lugar estratégico de la Patagonia argentina para ser elegido como el centro de distribución del sur del país.

"La Patagonia necesita un centro de distribución y vamos a ver si le competimos a Neuquén, nosotros tenemos el tercer aeropuerto más importante del país y eso pesa”, destacó Cortes.

mercado libre

En ese sentido reconoció que la empresa se inclinaría por la capital de los lagos por su valor como destino más visitado. ”Vienen muchos vuelos desde Buenos Aires y eso nos da capacidad logística. Es un punto estratégico", agregó el jefe comunal.

El objetivo es que la sucursal de Mercado Libre se instale en el Pitba, el Parque Industrial de Bariloche ubicado en Circunvalación. "Ese es el mejor lugar por ser el centro industrial más importante de la ciudad", indicó el intendente.

En la misma línea, Cortés confirmó la llegada de un hotel de cinco estrellas que se instalaría en el predio donde funcionaban los talleres de la línea Mercedes. Al igual que en las gestiones con Mercado Libre, el municipio exigirá que la mano de obra sea local: “También en ese caso exigimos que los trabajadores sean de Bariloche”, concluyó Cortés.