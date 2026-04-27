Río Bot, el canal de WhatsApp de Río Negro para agilizar trámites

El gobernador Alberto Weretilneck anunció que el Gobierno habilitó un chat automático en Whatsapp para agilizar trámites y consultas. Cómo funciona.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha Río Bot , un asistente digital que permite realizar trámites , pedir turnos y acceder a programas de manera simple, rápida y directa desde el celular . La herramienta funciona a través de WhatsApp y centraliza servicios en un solo canal, mejorando la atención y reduciendo tiempos para los vecinos.

La herramienta fue presentada por el gobernador Alberto Weretilneck en sus redes sociales: “Es una nueva forma de hacer trámites: más simple, más rápida y desde el celular. Menos filas, menos vueltas y todo en un solo lugar. Un Estado activo que usa la tecnología para estar más cerca y dar respuestas concretas todos los días”.

La incorporación de Río Bot forma parte del proceso de modernización del Estado provincial, que avanza con planificación y un rumbo claro: simplificar la gestión pública y acercar soluciones concretas a la vida cotidiana de los rionegrinos.

Un bot de WhatsApp para resolver gestiones

Río Bot está diseñado para responder a necesidades concretas: permite iniciar trámites, solicitar turnos, inscribirse en programas y acceder a información oficial sin intermediarios. El sistema guía al usuario paso a paso y brinda respuestas inmediatas.

En algunos organismos, sin embargo, la atención no abarca a toda la provincia. En el caso de Salud, por ejemplo, el hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti no está incluido entre aquellos que permiten sacar turnos médicos desde el celular.

Para utilizar Río Bot, solo hay que iniciar una conversación por WhatsApp al 299- 5517490. El usuario debe iniciar la conversación escribiendo "hola" y a partir de allí el bot ofrece las opciones disponibles.

alberto weretilneck (2) El gobernador Alberto Weretilneck anunció un bot que permite realizar trámites y consultas por Whatsapp.

La herramienta elimina barreras habituales en la gestión pública: evita filas, reduce tiempos de espera, simplifica procesos y centraliza la información. Está disponible las 24 horas y permite gestionar desde cualquier lugar, especialmente en una provincia extensa, donde la cercanía del Estado es clave.

“Sabemos que falta, pero este es el rumbo: simplificar las cosas y darle soluciones a la gente”, agregó Weretilneck, reafirmando el camino de transformación que lleva adelante la Provincia.

Personas Jurídicas se moderniza

El bot no es el único proyecto de modernización de la atención del Estado al ciudadano. Entre otras iniciativas, el área de Personas Jurídicas implementó nuevas herramientas digitales que buscan agilizar y facilitar los trámites en toda la provincia.

Con el trabajo articulado entre los ministerios de Modernización y de Gobierno y Trabajo, a partir de mayo se pondrá en marcha un sistema digital que permitirá llevar adelante la constitución de asociaciones, fundaciones y Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) de manera más rápida y accesible.

trabajo online Personas Jurídicas de Río Negro permitirá hacer trámites online desde mayo.

Además, se incorporará la posibilidad de solicitar de forma online el certificado de vigencia y de prórroga, evitando gestiones presenciales y reduciendo tiempos administrativos.

“Estas acciones forman parte de un trabajo sostenido para que los registros de toda la provincia cuenten con sistemas digitales ágiles, con el objetivo de optimizar la atención y brindar un mejor servicio a los rionegrinos”, indicó el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos.

Para más información, las personas interesadas pueden ingresar en el sitio oficial de Personas Jurídicas de Río Negro.