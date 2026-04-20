Río Negro acelera el fin del papel: así será el nuevo Estado 100% digital
El Gobierno avanza con el plan de "Papel Cero" y busca eliminar expedientes físicos antes de 2027. Prometen trámites más rápidos y menos burocracia.
Río Negro avanza con una transformación profunda en su administración pública: dejar atrás el papel y pasar a un sistema completamente digital.
El plan, impulsado por el Gobierno provincial, apunta a reducir tiempos, costos y burocracia, con un Estado más ágil y cercano al ciudadano.
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Desde el Ministerio de Modernización explicaron que no se trata solo de pasar expedientes a formato digital, sino de integrar todos los sistemas del Estado.
El objetivo es claro: que la información circule entre organismos sin que el ciudadano tenga que trasladarla.
El ministro Milton Dumrauf lo resumió así: “Queremos que el ciudadano no tenga que ser el cadete del Estado. Si la información es digital, los trámites son más rápidos, trazables y transparentes”.
La meta: “papel cero” en 2027
El proyecto tomó fuerza con la firma del decreto del gobernador Alberto Weretilneck, que formalizó el plan “Río Negro Papel Cero”.
La meta es ambiciosa. Se busca eliminar completamente los expedientes físicos en 2027 y consolidar un sistema íntegramente digital.
El sistema que conecta todo
Uno de los pilares es el Ecosistema de Trámites del Estado Rionegrino (ETER), una plataforma que reúne a ministerios, secretarías y entes públicos.
Además, con la Ley 5793 se creó el sistema de integrabilidad digital (EDI RN), que permite el intercambio seguro y trazable de datos entre organismos.
Qué cambia para los ciudadanos
La transformación trae beneficios concretos:
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Trámites más rápidos: menos tiempos de espera y mayor agilidad
Mayor transparencia: cada expediente puede seguirse en tiempo real
Menos papeles: se eliminan pérdidas y duplicaciones
Validez digital: firmas electrónicas con respaldo legal
Un Estado más eficiente
La digitalización también implica ahorro en insumos, menos uso de espacio físico y una mejor organización interna.
Además, el proceso incluye capacitación constante para los trabajadores estatales, clave para sostener el cambio.
Con estos avances, Río Negro busca posicionarse como una de las provincias más modernas del país, en un proceso que promete cambiar para siempre la forma de hacer trámites.
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