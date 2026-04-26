Una obra clave llega al Alto Valle y promete cambiarle la vida a cientos de familias

Invertirán $257 millones para llevar un servicio esencial a 185 familias. También hubo un momento esperado: la entrega de escrituras.

El proyecto apunta a mejorar las condiciones sanitarias y ambientales en una zona en crecimiento. Foto: Gentileza.

El Gobierno de Río Negro avanza con una obra fundamental en General Roca : la ampliación de la red cloacal en barrio Nuevo.

Se trata de un proyecto que beneficiará directamente a 185 familias y que apunta a mejorar las condiciones sanitarias y ambientales en una zona en crecimiento.

La obra cuenta con una inversión provincial de $257 millones y ya tuvo su apertura de ofertas.

Tres empresas se presentaron para ejecutar los trabajos: Cotravame LTD, OBSA SRL e INGCO SRL, con propuestas económicas que ahora serán evaluadas.

“Va a permitir vivir mejor”

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó la actividad junto a vecinos y destacó el impacto de la obra.

“Resolver el saneamiento tiene que ver con la salud, el ambiente y también con la economía de cada familia. Esto les va a permitir vivir mejor y dejar atrás costos que hoy tienen con los pozos”, aseguró.

Además, remarcó que permitirá dejar atrás gastos vinculados a sistemas precarios como los pozos.

Sin costo para los vecinos

Desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos explicaron que la obra no tendrá costo para los frentistas.

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El titular del área, Alejandro Echarren, planteó que “estamos cumpliendo un compromiso concreto con estas 185 familias” y subrayó que “la obra no tiene costo para los frentistas, porque la decisión del Gobernador Weretilneck es que este tipo de infraestructura la financie la Provincia”.

Un día con más buenas noticias

La jornada también tuvo otro momento significativo en General Roca: la entrega de escrituras a familias de la ciudad.

El trámite, realizado a través del IPPV junto al Colegio de Escribanos, permitió que vecinos regularicen su situación habitacional tras años de espera.

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Seguridad y futuro

Las escrituras no solo representan la titularidad definitiva de la vivienda, sino también la posibilidad de acceder a créditos y proyectar a futuro.

“Es la tranquilidad de saber que la casa es definitivamente de ustedes”, expresó el gobernador durante el acto.

Con obras y regularización dominial, la Provincia busca consolidar mejoras concretas en la vida cotidiana de las familias.