Avanza a paso firme una obra estratégica para Vaca Muerta que transformará el Alto Valle

Con fuerte inversión, mejoran un corredor clave para la producción y el tránsito. Apuntan a más seguridad y mejor conexión regional.

La obra cuenta con una inversión superior a los $3.777 millones. Foto: Gentileza.

El Gobierno de Río Negro avanza a buen ritmo con una obra vial considerada estratégica para la región. Se trata de un corredor fundamental para la conectividad de Campo Grande y su vínculo con el desarrollo de Vaca Muerta.

El gobernador Alberto Weretilneck recorrió los trabajos que se están llevando a cabo en Ruta Provincial 69 junto al intendente Daniel Hernández y destacó el progreso de una intervención que busca mejorar la circulación y reducir riesgos en una de las trazas más transitadas.

Las tareas, ejecutadas por Vialidad Rionegrina, incluyen la reconstrucción completa de la calzada , la construcción de una dársena de pesaje y una intersección canalizada de hormigón en un punto clave de conexión regional.

Estas mejoras permitirán ordenar el tránsito, especialmente el vinculado a la actividad hidrocarburífera, que ha crecido de forma sostenida en los últimos años.

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Inversión millonaria con impacto directo

La obra cuenta con una inversión superior a los $3.777 millones, financiada a través del bono VMOS. Este esquema permite que los recursos provenientes de la actividad energética se traduzcan en infraestructura concreta.

Según se destacó, el objetivo es garantizar mejores condiciones de transitabilidad tanto para el transporte productivo como para los vecinos de la zona.

Seguridad vial y desarrollo productivo

Durante la recorrida, Weretilneck remarcó el impacto de la obra: "Es una de las rutas con mayor tránsito en Río Negro. La estamos mejorando para que sea más segura y se pueda circular en mejores condiciones”.

Además, destacó que estas inversiones forman parte de una estrategia más amplia para acompañar el crecimiento productivo y fortalecer la integración regional.

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Un plan vial histórico en marcha

La intervención se enmarca dentro del Plan Vial Provincial, considerado el más ambicioso en la historia de Río Negro. En ese sentido, Weretilneck subrayó la importancia del tramo para el desarrollo productivo y su conexión con la Ruta Nacional 151: “Río Negro va a seguir invirtiendo en sus rutas para acompañar el crecimiento y cuidar a todas y todos los rionegrinos”.

Las obras apuntan a mejorar la calidad de vida, potenciar la producción y garantizar conexiones más seguras en distintos puntos de la provincia, en un contexto de fuerte expansión económica vinculada a la energía.