Río Negro se despega de la crisis: creó más de tres mil empleos y quedó entre las pocas provincias en alza

En un país que pierde empleo formal, la provincia sumó puestos y se destacó junto a un reducido grupo. Claves del fenómeno.

Río Negro se posicionó entre las provincias que más empleo generó entre enero de 2025 y 2026. Foto: Archivo.

En medio de un escenario recesivo, Río Negro logró algo poco común: generar empleo registrado . Según datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, difundidos por Clarín, la provincia sumó 3.200 nuevos puestos entre enero de 2025 y 2026.

El dato cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que, en ese mismo período, el país perdió más de 100.000 empleos formales.

Río Negro no está sola, pero sí en un grupo reducido . Las únicas provincias que también mostraron crecimiento fueron Neuquén , San Juan y Santiago del Estero .

En la otra vereda, los principales distritos registraron fuertes caídas, como Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con pérdidas de más de 20.000 empleos cada uno.

Qué sectores están empujando el crecimiento

Detrás de los números hay un cambio estructural. El crecimiento del empleo en Río Negro se apoya en sectores vinculados a los recursos naturales y la exportación, que comienzan a ganar protagonismo frente a actividades tradicionales en retroceso.

Energía, el gran motor

Uno de los factores clave es el desarrollo energético asociado a Vaca Muerta. La expansión de infraestructura, proyectos de exportación de GNL en la costa atlántica y el avance del oleoducto VMOS generan inversión y demanda de mano de obra, tanto directa como indirecta.

A este impulso se suma la reactivación minera y el peso de economías regionales como la fruticultura, el turismo y la pesca.

Este entramado permite sostener la actividad en distintos puntos de la provincia y diversificar la matriz productiva.

Una tendencia que empieza a consolidarse

Más allá del número puntual, el dato relevante es la tendencia. Mientras el empleo formal cae en gran parte del país, Río Negro muestra señales de crecimiento sostenido, apoyado en nuevas cadenas productivas que comienzan a traccionar la economía.

Embed RÍO NEGRO LIDERA LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL PAÍS



En un contexto nacional donde se perdieron casi 100.000 puestos de trabajo, Río Negro es la provincia que más empleo privado generó en la Argentina: más de 3.200 nuevos puestos registrados.



Somos una de las pocas provincias… pic.twitter.com/cWnVhQaCQr — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) April 19, 2026

En ese sentido, Alberto Weretilneck celebró el dato en redes sociales. En su cuenta de X, el gobernador de Río Negro remarcó que "somos una de las pocas provincias que crecen, pero sobre todo, somos la que lidera".

Y agregó: "Detrás de cada número hay un rionegrino que hoy tiene una nueva oportunidad y un futuro que empieza a tomar forma. Sabemos que todavía falta para que este rumbo llegue a cada hogar, pero los resultados ya están en marcha".

Además de difundir el gráfico con las estadísticas, el gobernador planteó que "este crecimiento no es casual: es producto de una decisión clara de impulsar la energía, la producción y el trabajo, con los rionegrinos adentro". Y concluyó: "Río Negro ya es protagonista de la Argentina que viene. Río Negro está en marcha".